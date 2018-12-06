Достойные условия — для труда и полноценной жизни

Планерное совещание, состоявшееся на этой неделе в стенах кубанского парламента под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко, было посвящено вопросам трудоустройства отдельных категорий граждан и в том числе реализации краевого закона о квотировании рабочих мест.

В самом начале обсуждения Юрий Бурлачко подчеркнул значимость рассматриваемой темы.

— Мы на законодательном уровне последними решениями акцентировали внимание на особом отношении к людям с ограниченными возможностями при трудоустройстве. Ведь у работодателей должно быть чувство ответственности перед законом. Этот вопрос очень непростой еще и в контексте переформатирования пенсионной системы. Сейчас конкурентная среда на рынке труда уже ярко выражена. Наша общая задача — создать достойные условия для работы людям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли получать адекватную заработную плату за свой вклад в общее дело,— сказал он.

Заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша доложил депутатам о том, как реализуется в регионе один из наиболее значимых законов в этой сфере — «О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае». На данный момент этим законодательным актом введена квота работодателям для трудоустройства двенадцати категорий граждан, в том числе инвалидов; несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, и других. Кроме того, с 1 января 2019 года квота устанавливается еще и для людей предпенсионного возраста: женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет.

В зависимости от категории трудоустраиваемого и численности работников в организации или на предприятии размер квоты составляет от двух до трех процентов от среднесписочного количества сотрудников.

Так, по данным отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации, на территории края проживает 425 тысяч инвалидов, из них 140 тысяч — в трудоспособном возрасте. Но всего лишь 31,2 тысячи граждан с ограниченными возможностями здоровья заняты трудовой деятельностью. В центры занятости населения в этом году обратились четыре тысячи инвалидов.

На 2018 год был утвержден перечень из 5209 работодателей, которым установлено 28355 квот. Созданные рабочие места заняли 15527 инвалидов. Квота для этой категории граждан была перевыполнена в 16 муниципальных образованиях.

В ходе обсуждения свою позицию высказал председатель профильного комитета ЗСК Николай Петропавловский. Он отметил, что регулярный мониторинг показывает: на Кубани больше категорий граждан могут претендовать на квотируемые рабочие места, чем в других регионах. А количество квот в крае и работающих по ним людей одно из самых высоких в России. Тем не менее дальнейшее совершенствование системы квотирования рабочих мест для отдельных категорий граждан должно быть продолжено.

Сергей Гаркуша в свою очередь поблагодарил депутатов за своевременные и оперативные корректировки краевого законодательства. За время действия закона о квотировании с 2000 года в него вносились изменения двенадцать раз. Так, на последней — ноябрьской сессии новой поправкой было устранено требование об обязательной регистрации по месту жительства в Краснодарском крае для инвалидов, устраивающихся на квотируемые рабочие места.

— Министерству предстоит нелегкая, но необходимая работа. Людям с ограничениями по здоровью необходимо создать возможности реализовать свое конституционное право на труд,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

В принятой по результатам совещания резолюции депутаты дали конкретные рекомендации краевому Министерству труда и социального развития и главам муниципальных образований.

На планерном совещании председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко по поручению руководства Центральной избирательной комиссии Российской Федерации вручил председателю ЗСК Юрию Бурлачко памятную медаль в честь празднования 25-летия отечественной избирательной системы. Награда была вручена спикеру ЗСК за многолетнюю и профессиональную работу в избирательной системе нашего региона: в свое время Юрий Бурлачко в том числе возглавлял избирательную комиссию Краснодарского края.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА