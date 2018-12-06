Талант жить не знает границ

На торжественном приеме вице-губернатор Кубани Анна Минькова вручила именные премии главы региона его жителям с ограниченными возможностями здоровья.

От имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева она поздравила присутствующих, отметив их успехи в общественной деятельности, культуре, литературном и техническом творчестве, спорте. Премии в размере ста тысяч рублей присуждены пятнадцати инвалидам, в том числе трем детям.

— Своими достижениями вы вносите огромный вклад не только в свою жизнь. Это и успехи всего Краснодарского края,— отметила Анна Минькова.

Вице-губернатор также поблагодарила всех, кто занимается интеграцией инвалидов в общество: врачей, учителей, социальных работников.

— Особые словам признательности семьям, которые принимают детей с особенностями развития. Здесь мы говорим не только о любви, но и об огромном ежедневном труде,— акцентировала замглавы региона.

Анна Минькова добавила, что в Краснодарском крае проводится планомерная работа по улучшению материально-технической базы учреждений для инвалидов, внедрению новых технологий и методик реабилитации.

— Недавно открылось стационарное отделение реабилитационного центра в Белореченске. Сейчас мы восстанавливаем когда-то хорошо известный центр «Медуница» в Отрадненском районе, надеюсь, он скоро поможет многим поправить свое здоровье,— сообщила вице-губернатор.

В настоящее время на Кубани проживает около 450 тысяч инвалидов. В регионе действует семнадцать реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями и пятнадцать комплексных реабилитационных центров для взрослых инвалидов. В 2018 году в них получило комплексную многопрофильную поддержку более 10,5 тысячи человек, в том числе около восьми тысяч детей.