Поставленные задачи достойно выполнены

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Капустин рассказал журналистам печатных и электронных СМИ об итогах восстановления инфраструктуры после наводнений в ряде муниципалитетов.

— Начиная с октября погодные условия нас держат в очень напряженном ритме, давно не было такого резкого перехода к зиме, и ситуация напоминает ситуацию 2010 года,— сказал Сергей Капустин. — 24—25 октября выпали обильные осадки по причине захода на территорию Краснодарского края с запада мощного циклона, из-за которого в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в городе-курорте Сочи произошли подтопления.

На сегодняшний день пострадавшими признаны 9374 человека, подтопило 2798 жилых домов, 5798 приусадебных участков и 25 социально значимых объектов. К сожалению, есть и жертвы: шесть человек. Одиннадцатого ноября завершилась активная фаза поисковой операции, и продолжаются восстановительные работы.

По данным ежедневного мониторинга, на подтопленных территориях в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи случаев и подозрений на инфекционные заболевания не зарегистрировано. Ветеринарная обстановка стабильная и находится под контролем.

В Туапсинском районе проводится расчистка русел рек. Муниципальная власть совместно с краевым Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства принимает решение по уходу от так называемых воздушных инфраструктурных переходов, которые быстрее всего поддаются повреждениям. Вариантом решения проблемы может служить проведение их под руслом рек. Конечно, этот вариант весьма затратный, но, судя по всему, необходимый.

Что касается пешеходных переходов, то и они подлежали восстановлению, как, впрочем, и десятки мостиков. В Апшеронском районе также продолжается расчистка русел рек, а также очистка территорий от поваленных деревьев. Идет вся необходимая работа и на водных объектах в Сочи, восстанавливаются защитные насыпи, оформляются денежные выплаты пострадавшим от разгула стихии. Составлены списки на 9013 человек. Они формируются на основании судебных решений, и эта работа идет в случае, если у людей есть те иные проблемы. Например, они вовремя не зарегистрировались, не вступили в наследство в отведенные сроки и т. д. Есть и более сложные случаи, когда требуется кропотливая работы с пострадавшими от подтопления.

По указанию главы администрации (губернатора) Краснодарского края внесен ряд изменений в краевую нормативную базу, в закон о предоставлении жилья гражданам. Если человек добровольно передает поврежденное имущество (участки со строениями или недостроенными объектами) местным органам самоуправления, то в этом случае ему будет выделяться субсидия на приобретение жилья. Норма направлена на то, чтобы отселить людей с регулярно подтапливаемых территорий. Это стимулирует развитие населенных пунктов, чтобы люди не разъезжались по региону, а занимались развитием того муниципального образования, где живут. Будем вносить еще ряд изменений, но вышеназванная норма позволяет производить выплаты за счет краевого бюджета.

Зарезервированы дополнительные финансовые средства на проведение аварийно-спасательных работ, на выплату средств гражданам. Это большие суммы. Выплачено порядка пятисот миллионов рублей, примерно такая же сумма пойдет на компенсацию утраченного жилья.

И как только все изменения вступят в силу, будем выдавать людям уведомления для поиска жилья. Искать его пострадавшие будут самостоятельно, а мы — по предоставлению договоров выплачивать деньги. В уведомлении указывается сумма, на которую может рассчитывать пострадавший от подтопления. По желанию он может сам доплачивать часть суммы. Жилье должно быть пригодным для проживания и не обременено никакими обязательствами.

Сильные осадки прошли в крае и 27—28 ноября. Циклон привел к перепадам температуры воздуха, и критическая ситуация сложилась в селе Архипо-Осиповке, в Северском и Туапсинском районах. Из-за непогоды в Архипо-Осиповке подтопило несколько дворовых территорий, но, благодаря своевременному и многократному предупреждению людей, удалось избежать материальных потерь.

Сергей Капустин напомнил, что глава региона поставил задачу: продумать механизм постепенного освобождения регулярно подтапливаемых территорий от людей. На федеральном и краевом уровнях такого механизма нет, поэтому предстоит поиск способов решения проблемы.

После наводнения на Амуре президент России Владимир Путин дал поручение всем субъектам РФ принять исчерпывающие меры, которые исключали бы строительство в зонах, подверженных риску затопления и подтопления, возведения нового жилья, садовых и дачных строений и т. д. Предлагалось определить границы зон подтоплений и внести их в государственный кадастр недвижимости.

В свое время люди не задумывались о будущем и нередко строили свое жилье возле русел рек. Но годы шли, и некоторые территории, которые ранее были безопасными для проживания, стали зонами риска. Поэтому строить в зонах затопления или подтопления опасно. Зачем делать из людей профессиональных подтопленцев, в чьи дома и дворы из года в год идет вода? Естественно, это представляет риск и жизни, и здоровью.

— В ночь с 28 на 29 ноября непогода также принесла проблемы. Особенно сложная ситуация сложилась в ночь на 29 ноября на реках северной части Туапсинского района, а также в Апшеронском районе,— уточнил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. — Поднялся уровень воды, на некоторых объектах — до опасной черты. Все силы МЧС были брошены на выполнение поставленных задач, и они их выполнили. Сотрудников службы распределили практически по всем проблемным территориям, велось круглосуточное дежурство, при Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю работал межведомственный оперативный штаб, который контролировал ход аварийно-спасательных работ.

Как только уровень воды в реках начала спадать и циклон стал перемещаться к югу региона, то сразу же осложнилась обстановка в Лазаревском районе Сочи, где вода выходила за пределы русел рек. Что касается Северского района, то в муниципальном образовании была отрезана часть автодорог.

Двадцать девятого ноября в северной части края пошел снег, но крупных нарушений энерго- и теплоснабжения не зафиксировано. Правда, были частичные отключения из-за сильного ветра. В Новороссийске повреждения получил Дворец творчества, были частично повреждены кровли некоторых многоквартирных домов. Серьезных обледенений судов в море не зафиксировано. В то же время в Геленджике затонула частная яхта — в большей степени по вине ее владельца. Мы стойко выдержали удар непогоды, подчеркнул Сергей Капустин.

По его словам, необходимо несколько изменить алгоритм оповещения людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Созданы видеоролики на эту тему, которые размещаются на местных телеканалах. К сожалению, не все жители края знают, как поступать в случае работы предупредительных сирен, что недопустимо. Применяются все формы оповещения населения, в том числе с помощью памяток, листовок, бегущих строк на телевидении, SMS-сообщений. И эта системная работа будет продолжена.

Говорил на пресс-конференции министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергей Капустин и о соблюдении правил пожарной безопасности при отоплении помещений, в том числе и в садоводческих товариществах. В зимний период начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих устройств. Поэтому необходимо постоянно помнить, что основное количество возгораний происходит именно из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

Михаил МУСАЕВ