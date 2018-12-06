Зорик Садоян: «Хочу быть нужным людям…»

Зорика Садояна второй раз избирают депутатом городской Думы. Он возглавляет комитет по местному самоуправлению, который принимает участие в решении практически всех вопросов, касающихся жизни столицы Кубани. В его избирательном округе №27 проживает около 18,5 тысячи человек, и большинство из них знает своего депутата в лицо.

Удивительное дело: человек выдержанный и скромный, не из числа тех, кто любит себя показать, он пользуется огромным доверием людей — и избирателей, и коллег по депутатскому корпусу, и профессионалов в сфере экономики и бизнеса.

Прежде чем мы встретились с Зориком Рустамовичем, чтобы поговорить в формате «без галстука» (этот разговор с депутатами городской Думы в «Кубани сегодня» мы ведем по вашей просьбе, уважаемые читатели), он пригласил нас на празднование Дня матери в гимназию №18, расположенную на территории его избирательного округа.

Не жалея ни времени, ни средств

Уже десятый день на разных площадках округа проходили чествования мам. На этот раз в 18-ю гимназию были приглашены многодетные мамы округа и мамы школьников, для которых дети дали замечательный концерт. Главный организатор мероприятия Зорик Садоян в своем приветствии к виновницам торжества признался, что каждый день отмечал бы этот замечательный праздник. Не обошлось и без подарков — их получили двести многодетных мам округа. Но главное, как в один голос отмечали женщины,— это бесценные минуты внимания и хорошего настроения.

Пользуясь случаем, мы попросили некоторых из гостей праздника рассказать о взаимоотношениях депутата с избирателями. Вот что отметила директор 18-й гимназии Т. С. Криштафович, которая, к тому же живет на территории 27-го избирательного округа:

— Мы рады, что у нас такой активный депутат. Например, в доме, где я живу, усилиями команды Зорика Рустамовича сделаны ограждения зеленой зоны, появилась детская площадка с большим количеством игровых зон, заасфальтирована придомовая территория. И тротуары вокруг школы обновлены. Спасибо Зорику Рустамовичу и за то, что принял активное участие во включении нашей школы в федеральную программу, обеспечивающую нашим детям бóльшую безопасность. И сегодня вместо старого забора у нас установлено современное, соответствующее всем стандартам безопасности ограждение. Ежегодно он выделяет средства и на проведение мелких ремонтов, всегда поддерживает детей из малообеспеченных семей: путевки, подарки, оздоровительные поездки. Триста старшеклассников — воспитанников школ 27-го округа смогли бесплатно посмотреть фильм «Собибор». И это только часть его конкретных дел, нужных нам всем. И избиратели это очень ценят.

Не знаю, как в других округах, а наш депутат живет жизнью людей, старается сделать для них как можно больше доброго и полезного.

З. П. Анечкина — секретарь ячейки Совета ветеранов Прикубанского внутригородского округа:

— Я работаю с Зориком Садояном с первого года, как он стал депутатом. Он абсолютно не изменился: как был уважителен к людям, таким и остался — и к ветеранам приходит лично, и детей поздравит — прост и доступен.

Приведу лишь несколько конкретных примеров: у нас, на ул. Тургенева, 155, он и асфальт положил, и ограждение красивое сделал — не просто забор «лишь бы отделаться», а такой, который хороший хозяин себе бы сделал. И люди тут же отреагировали: «Наш Зорик — настоящий депутат!» Он всё делает так, чтобы в людей вселить уверенность, чтобы меньше переживали, меньше грустили. А для людей особенно в возрасте это продленные годы жизни — лучше любой таблетки действует…

Ольга Урманова, многодетная мама, рассказала о том, что в доме за счет средств депутата год назад к рождению дочки появился пандус, чему мамы с колясками очень обрадовались. И красивая детская площадка с качелями для разных возрастов на средства депутата. «А мы стараемся чистоту вокруг дома соблюдать, это наш вклад в общее дело».

П. В. Золочевский, руководитель окружной организации ветеранов Афганистана:

— Мы работаем с депутатом в постоянном контакте, и Зорик Рустамович оказывает помощь участникам боевых действий, матерям и вдовам погибших. В нашем музее мы вместе проводим уроки мужества, учим школьников патриотизму, любви к Родине на примере подвигов наших солдат и офицеров. Уверен, что наша работа будет продолжаться, впереди немало полезных дел на благо города.

За демократию, но ответственную

Ну а теперь наш разговор с депутатом Зориком Садояном. Вы узнаете малоизвестные эпизоды, повлиявшие на выбор его пути — и профессионального, и общественного.

— Зорик Рустамович, каждый человек несет в себе генетический код, и хотелось бы узнать, кем были ваши родители, ваши предки. Из вашей биографии депутата, выложенной в Интернете, известно только то, что вы родились в Талинском районе Армянской ССР…

— Да, в маленькой деревушке Акко, что в двух километрах от границы с Турцией. По национальности я курд, и мои предки со стороны отца и матери были людьми разносторонними, образованными. По отцу все были коммунистами, свято верившими в успех строительства этого строя. Дедушка Джамал Ширинович Садоян возглавлял крупный передовой совхоз, был депутатом нескольких партийных съездов — КПСС и КП Армянской ССР, что было невероятно почетно в то время. До сих пор помню, когда он приезжал и дарил мне красивые красные папки, блокноты, значки. Это сейчас всё доступно, а тогда это было предметом особой гордости. Я хорошо учился, в обычной сельской школе нас учили четырем языкам, причем хорошо учили. И далее я совершенствовал эти знания, так что сегодня свободно говорю на русском, курдском, армянском и английском. Отец работал в торговле, в составе кооператива успешно управлял магазинами. А по маминой линии все были деятелями науки, людьми творческими: дедушка Разали Рашит был поэтом. Из-под его пера вышло четыре поэтических сборника и один роман. И что, пожалуй, главное: четверть века он возглавлял школу в селе Ферик в Эчмиадзинском районе. И вот совсем недавно, в этом году, этой школе было присвоено его имя, и меня пригласили на торжества по этому поводу. Было много людей, деятелей культуры, учеников школы, которые вспоминали моего деда благодарными словами. Мамин дядя Канат Курдоев был профессором, известным ученым-востоковедом, руководителем группы курдоведения Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР. И другого маминого дядю Тосне Рашита знают все курды мира. Сейчас он живет и работает в Ставропольском крае, является исследователем языка, курдской истории и религии. Он автор исторических романов и научно-исследовательских книг. Достиг высот и в химии, защитив кандидатскую диссертацию.

— Как считаете, на кого вы больше похожи?

— Думаю, что во мне всё переплелось: предпринимательская жилка от папы, тяга к политической и общественной деятельности от дедушки, к научной и просветительской — это мамины корни. Семья переехала в Краснодар, когда мне было тринадцать лет, с тех пор этот город стал родным. Сразу устроился работать лаборантом в Краснодарский политехнический институт на кафедру электротехники, позже стал студентом экономического факультета этого вуза. Потом продолжил образование, поступив в филиал Северо-Кавказской академии при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». К этому времени уже стал писать научные статьи о связи экономического роста и падения с экономической безопасностью, определял пороги безопасности при глобализации. Эта тема была востребована обществом и тогда, а это были 2002—2003 годы, и сегодня она актуальна. Затем защитил кандидатскую диссертацию. Меня интересовала тема глобализации мировой экономики, я много читал и собирал научные материалы по экономической безопасности, ее социальным аспектам.

Параллельно занимался предпринимательской деятельностью, поскольку научная работа не позволяла кормить семью, а к тому времени у меня уже было двое детей. В это время я начал работать помощником депутата ЗСК — и работал более десяти лет.

— Что впоследствии, видимо, повлияло на ваше решение стать депутатом?

— Да, конечно. Любой опыт в жизни не проходит бесследно. Мне всегда хотелось быть нужным людям. Работая в городской Думе, могу сказать, что каждый из нас, депутатов, под руководством ее председателя Веры Федоровны Галушко старается делать всё возможное, чтобы город наш становился лучше и чтобы все мы, жители столицы Кубани, могли гордиться тем, что живем в этом городе.

— У вас за плечами такой многогранный опыт, к примеру в экономической теории и практике, что впору преподавать молодым.

— Но я уже на пути: являюсь председателем государственной экзаменационной комиссии на экономическом факультете в КубГУ.

— А что считаете главным в вашей жизни?

— Для меня важно жить с пользой для людей, как учили меня родители, учителя, наставники. Поэтому я считаю своим долгом привносить в жизнь людей как можно больше такого, что доставило бы им радость, уверенность, поддержать тех, кому приходится сложно, помочь талантливым и одаренным детям состояться. Это всегда в ответ вызывает позитивный настрой, который в итоге влияет на формирование здорового климата в обществе. А это самое важное. Агрессия, неприятие, грубость — это тупиковый путь, он не приносит результата ни в какой области.

— То есть вы за демократию?

— За ответственную демократию, которая строится на уважении к личности. Это должно начинаться с семьи — культура и уважение прежде всего и свой пример, конечно.

— Дети вас радуют?

— У меня трое детей, и все они хотят пойти по отцовской линии, хотя я не призывал их к этому. Сын учится на факультете мировой экономики, дочь тоже захотела пойти в экономисты. Младший пока школьник, возможно, пойдет в программисты, пока сказать трудно. Они скромные, воспитанные, мне за них не стыдно. Любят учиться, читать. Старший меня, правда, мучит одним: «Я должен идти работать, как ты, папа». Но я прошу его как можно глубже овладевать знаниями. Это сегодня необходимо, чтобы стать хорошим специалистом. Я сам всё время учусь, слежу за новыми технологиями в экономических процессах. Жизнь настолько динамична, что только успевай. Поэтому надо обновляться, а бежать позади паровоза — это не по-моему: так жить неинтересно!

Елена НАЗАРОВА