Адвокат Софья Андреевна Гратий является членом Краснодарской краевой коллегии адвокатов, Октябрьский филиал г. Краснодара, с 2009 года. Выросла в семье адвокатов, поэтому с детства знала, кем станет, о другой профессии и не думала. Есть у кого перенимать опыт: родители и дедушка, бабушка — все известные адвокаты.

Неоднократно награждалась грамотами Адвокатской палаты Краснодарского края.

Право выделить землю

Плодородная земля Кубани — главное богатство людей, которые проработали на ней многие годы и получили часть земельных угодий сельхозпредприятий в собственность.

Летом 2018 года Кореновский районный суд Краснодарского края рассмотрел дело по иску гражданки П. к ООО «З-К» и гражданина Б. о признании необоснованными возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельной доли и установления размера и местоположения границ выделяемого земельного участка.

В обоснование иска гражданка П. указала, что на протяжении многих лет является участником долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения. В силу федерального закона участник долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения вправе выделить земельный участок в счет своей земельной доли. Для реализации этого права в районной газете было опубликовано извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. По действующему законодательству, если в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка от них не поступят возражения, проект межевания земельного участка считается согласованным. Однако от участников долевой собственности гражданина Б. и ООО «З-К» поступило два идентичных возражения. Ответчики указали, что местоположение и площадь образуемого земельного участка определены без учета состояния и свойств почвы, так как исходный земельный участок включает в себя как пашню, так и балки. По мнению ответчиков, выдел земельной доли гражданки П. приведет к нехватке земель у остальных участников долевой собственности.

В судебном процессе ООО «З-К» дополнило возражения, указав, что их предприятие является арендатором данного участка и гражданка П. не уведомила его о выделе участка. Для адвоката истца доводы ответчиков показались абсурдными. Было принято решение приобщить к материалам архивные документы, в том числе поконтурную ведомость, составленную на момент распределения паев между всеми участниками долевой собственности, тем самым доказав, что на момент распределения земельных долей уже были проведены землеустроительные работы, изучение природного ландшафта спорной территории, качество грунта, наличие болотистых мест и балок. Адвокатом было предоставлено и письменное заявление гражданки П., которое она заблаговременно направила в адрес ООО «З-К» с требованием о расторжении заключенного ранее договора аренды. Несмотря на предоставленные доказательства, суд все-таки отказал гражданке П. в удовлетворении иска, она и ее адвокат с таким решением не могли согласиться. В таком случае ни один участник долевой собственности не смог бы больше претендовать на выдел имеющейся доли. При изучении решения суда адвокат нашел много нарушений земельного законодательства. Поэтому на решение суда первой инстанции была подана апелляционная жалоба. Судебной коллегией по гражданским делам было вынесено апелляционное определение об отмене решения районного суда первой инстанции, и исковые требования гражданки П. к ООО «З-К» и гражданина Б. были удовлетворены в полном объеме. Было установлено, что при вынесении решения судом первой инстанции недостаточно изучены обстоятельства по делу, дана неверная оценка имеющимся доказательствам, а выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела. Благодаря настойчивости и квалифицированной юридической помощи адвоката гражданка П. восстановила свое нарушенное право на земельный участок.

Элина БОРИСОВА