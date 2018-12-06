Готовимся к новосельям

В Красноармейском районе завершаются строительные работы на модуле-пристройке на сорок мест к детскому саду №35 станицы Ивановской. Здесь будут созданы две ясельные группы для ребятишек в возрасте от полутора до трех лет.

До конца года закончится и капитальный ремонт старого здания школы №4 станицы Полтавской. Благодаря его вводу в эксплуатацию 125 учеников школы получат возможность учиться в первую смену. Таким образом СОШ №4 полностью перейдет на односменный режим работы. Эти стройки, как и ряд других социально значимых объектов, на которых ведутся строительные и ремонтные работы, находятся на личном контроле главы района Юрия Васина, который еженедельно проводит на них рабочие совещания с подрядчиками.

Пресс-служба администрации Красноармейского района