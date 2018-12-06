Будь финансово здоров смолоду

Как планировать траты, чтобы иметь «подушку безопасности», и что нужно знать каждому — от школьника до пенсионера, чтобы его накопления работали? Об этом шла речь за круглым столом «Как обеспечить стабильное финансовое здоровье» в администрации столицы региона, организованным Министерством экономики Краснодарского края совместно с Ассоциацией «Южный региональный центр Финансового просвещения населения».

Учимся считать деньги

— С чего начинается финансовая грамотность? Даже с чтения счетов за жилищно-коммунальные услуги. Приведу пример: я заплатил за двадцать кубов горячей воды, а после перерасчета выяснилось, что я авансировал услугу на четыре месяца. Такими простыми действиями экономятся серьезные суммы семейного бюджета,— начал диалог начальник отдела по взаимодействию с некредитными финансовыми организациями Министерства экономики Краснодарского края Алексей Белый. — Если раньше считалось, что финансовая грамотность нужна лишь тем, кто работает с деньгами, то сегодня практика показывает, что она такой же жизненно важный навык, как умение пользоваться компьютером. К сожалению, люди и сейчас не всегда рационально выбирают кредитный продукт, не утруждая себя подсчетами, во сколько обойдется новая машина или квартира в кредит или есть ли альтернативные способы достижения цели и какая сумма вернется с налоговым вычетом.

Алексей Белый добавил, что Краснодарский край был одним из пионеров в вопросах финансового просвещения жителей: с 2008 года реализовано четыре краевые программы повышения финансовой грамотности с объемом ежегодного финансирования около шести миллионов рублей — создано несколько региональных консультационно-методических центров на базе регионального Центра финансовой грамотности, подготовлено более 350 финансовых консультантов и пр. Сегодня правительством РФ принята стратегия содействия повышению уровню финансовой грамотности населения на 2017—2023 гг.

— Опыт Кубани показывает, что руководители кредитных организаций понимают, что финансово грамотный клиент самый желанный: он рационально подходит к выбору продукта и всегда выполняет долговые обязательства. И таких граждан всё больше: если смотреть рейтинги, среди стран «Большой двадцатки» Россия занимает девятое место по уровню финансовой грамотности, а в части оценки знаний молодежи наша страна поднялась с десятого места на четвертое. Что касается старшего поколения и пенсионеров, то здесь аудитория консервативней и больше надеется на государство, чем на себя, и здесь есть широкое поле для работы. Особенно если речь идет о быстрой и большой прибыли и таких недобросовестных практиках финансового рынка, как пирамиды или микрокредитование,— добавил Алексей Белый.

Как отметил начальник отдела по финансовому и фондовому рынку Департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации Краснодара Алексей Погребенко, городские власти, понимая важность финансового просвещения, всегда участвуют в подобных проектах.

— Чем выше уровень финансовой грамотности населения, тем реже органы исполнительной власти будут получать обращения из категории «я отнес деньги под сто процентов годовых и не могу их вернуть, помогите, я — ветеран, инвалид, откладывал на свадьбу». Если человек финансово грамотен, он проанализирует договор и юридические документы, позвонит в компетентные органы и не будет импульсивно принимать решение, от чего в конечном счете выигрывает и сам человек, и город, поскольку личные средства граждан — это и платежи в бюджет, и оплата ЖКУ,— подчеркнул он.

Взять бюджет под контроль

— В рамках реализации краевой подпрограммы наша ассоциация в октябре — ноябре провела свыше трехсот посвященных финансовому просвещению мероприятий во всех 44 муниципальных образования Краснодарского края для детей, взрослых и пенсионеров. Мы рассказывали о необходимости иметь резервный фонд, уделять внимание страхованию жизни и имущества на примере наводнения в Крымске и пр., а также личным пенсионным программам и диверсификации источников доходов и инструментов накопления. Кроме того, мы провели мероприятия в детских лагерях и обучили свыше шести тысяч детей основам финансовой грамотности,— рассказал президент Ассоциации «Южный региональный центр Финансового просвещения населения» Андрей Арендаренко, поблагодарив краевое Минэкономики за поддержку.

Говоря о самых популярных у кубанцев инструментах накопления, он отметил, что, «к сожалению, ими остаются преимущественно депозиты или хранение наличных денег, тогда как о других возможностях сохранить и приумножить личные средства люди не знают». Еще одна слабая сторона граждан в управлении финансами — беспечность при столкновении с кредитными и не только хайп-проектами.

— Все слышали о финансовых пирамидах, но кто-то еще верит, что можно вложить деньги и получить их обратно со стопроцентной доходностью за два-три месяца,— подчеркнул Андрей Арендаренко.

Экономист центра подготовки кадров банка «Центр-инвест» Яна Олифиренко рассказала об опыте банка в повышении финансовой грамотности, в том числе молодежи. Проект «Предпринимательский всеобуч», который начал свою работу в 2015 году и сейчас переведен на шесть языков, стал «онлайн-платформой, где каждый может получить знания по предпринимательству, налогам и финансовой грамотности абсолютно бесплатно: прочитав лекции, пройдя тесты,— это сделало более четырнадцати тысяч человек». В 2014 году в партнерстве с Южным федеральным университетом банком открыт первый Центр финансовой грамотности, а в этом году — второй, на базе КубГТУ. Обучение в нем прошло более двадцати тысяч жителей города, которые получили свыше 80 тысяч бесплатных консультаций.

Помощник заместителя председателя правления КБ «Кубань-кредит» Роман Гребенников коснулся таких важных аспектов, как обратная связь с теми, кто становится слушателями курсов и семинаров по финансовой грамотности, и самодисциплина в управлении финансами. Насколько информация понятна и достаточно ли ее тем, кто повышает свои знания в сфере управления личными средствами? Как не только научить граждан набору таких навыков и умений, как расчет расходов и доходов, контроль бюджета, постановка финансовых целей, определение приоритетов, защита своих прав, но и дать им инструменты самомотивации и самоконтроля, позволяющие делать это эффективно год за годом?

Копить и вкладывать

О правилах приобретения и инвестирования в недвижимость рассказал начальник управления развития стратегических инициатив Объединения застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки» Игорь Бусаров. Три года назад запустить собственные выездные ярмарки недвижимости объединение побудило «большое количество людей, которые, не являясь финансово грамотными, попадают к недобросовестным застройщикам и теряют накопления». Совместно с сотрудниками банков-партнеров специалисты «ВКБ-новостройки» выезжают в районы края и объясняют жителям, как можно зарабатывать от десяти — двенадцати тысяч рублей в месяц дополнительного дохода, приобретая жилье, и как обезопасить себя, инвестируя в недвижимость. В последнем случае правила настолько просты, что многие ими пренебрегают: не покупать квартиру «по картинке», а побывать в сданных домах и на объекте строительства, чтобы узнать, «живая» ли стройка.

Генеральный директор АО «Негосударственный пенсионный фонд „Магнит”» Евгений Бураков рассказал о том, как накопить сбережения к пенсии. Ежемесячные отчисления в негосударственный пенсионный фонд, который инвестирует их и в дальнейшем выплачивает дивиденды при достижении клиентом пенсионного возраста, также позволяет получить прибавку к государственной пенсии. Клиенту фонда остается лишь выбрать, что получать: единовременную выплату или фиксированную сумму до конца жизни.

Управляющий Краснодарским краевым центром ПАО «Почта Банк» Валерий Мацкайлов остановился на участии этой кредитной организации в проектах по повышению финансовой грамотности для молодежи и не только. С октября 2015 года банк проводит их ежегодно: только в рамках весенней Недели финансовой грамотности, а также в октябре для школьников, студентов и экономически активных жителей края прошло около 90 мероприятий. «Студентов приглашали на экскурсию в наш клиентский центр, где «вскрывали» и объясняли, как работает тот же банкомат»,— рассказал Валерий Мацкайлов.

Генеральный директор Краснодарского регионального общественно-государственного фонда по защите инвесторов и краевой общественной организации «Правовой ликбез» Михаил Велигодский еще раз подчеркнул важность финансового просвещения в вопросах пирамид:

— Мы занимаемся ловлей финансовых пирамид с 1993 года и, как никто, знаем, что в структуры основателя «МММ» Сергея Мавроди было вовлечено 130 миллионов человек в мире. Однако в сравнении с современными пирамидами с многоуровневым маркетингом «детища» Мавроди — детский лепет.

Михаил Велигодский добавил, что, «благодаря краевому Департаменту финансового и фондового рынка, который взял над нами шефство, мы стали участвовать в Неделе финансовой грамотности, а с 2016 года перешли на новый формат, издавая справочники „Правовой ликбез” и с помощью Фонда президентских грантов запустив сайт и горячую линию для тех, кто стал жертвами пирамид, а также участвуя в выездных занятиях Ассоциации „Южный региональный центр Финансового просвещения населения”».

Кстати

Контроль личного бюджета — расходов и доходов с помощью специальных программ для смартфонов позволяет вычленить необязательные траты и перенаправить их в инвестиции: так, ежедневная чашка кофе по пути на работу стоимостью сто рублей позволяет сэкономить 36,5 тысячи рублей в год, то есть отказ от стакана кофе в течение четырех с лишним позволит внести первоначальный взнос по ипотеке для приобретения однокомнатной квартиры для сдачи в аренду и получения дополнительного дохода.

К слову

Общепринято, что финансовая «подушка безопасности» семьи должна составлять ее ежемесячный бюджет, умноженный на шесть, то есть ту сумму, которая потребуется, чтобы в случае потери источника постоянного дохода прожить полгода. Также специалисты советуют откладывать как минимум десять процентов ежемесячного дохода на крупные покупки и инвестиции.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО