Любо, казаки, любо!

Двадцать седьмого ноября в храме Христа Спасителя состоялся Большой казачий круг, на котором было принято историческое решение о создании Всероссийского казачьего общества (ВКО). С этого события открывается новая страница в истории российского казачества, первостепенным долгом которого было, есть и будет служение во славу Отечества.

В 2016 году на первом Всероссийском казачьем форуме, а он проходил в Краснодаре, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда выступил с инициативой о создании Всероссийского казачьего общества. Все делегаты проголосовали дружным «любо!».

— Тогда это был призыв к объединению, однако потребовалось время, чтобы российское казачество стало единым целым,— отметил по возвращении в столицу Кубани атаман ККВ Николай Долуда. — Мы рады тому, что то, о чем мечтали, произошло, и готовы к ежедневной многогранной работе на пользу России.

Николай Александрович как председатель Совета войсковых атаманов реестровых казачьих войск России вел это собрание.

Вот несколько эпизодов о том, как оно проходило.

Милостью Божией и общими трудами

В Зале церковных соборов собрались все, кому не безразлично будущее российского казачества: председатель Совета при Президенте РФ по делам казачества Александр Беглов, заместитель председателя правительства РФ, член Совета Федерации Виталий Мутко, помощник президента РФ, секретарь Государственного совета Игорь Левитин, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, начальник Управления Президента РФ по внутренней политике, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по делам казачества Андрей Ярин, первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Также в работе круга приняли участие 570 делегатов из всех одиннадцати реестровых казачьих войск России, казаки Республики Крым и Севастополя вместе с главой республики Сергеем Аксеновым. Наибольшим составом — 120 человек — была представлена делегация Кубанского казачьего войска.

Перед началом учредительного круга митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл провел богослужение:

— Милостью Божией и общими трудами за тридцать лет казачество смогло восстановиться, можно сказать, из небытия,— отметил он в своем обращении и подчеркнул важность создания Всероссийского казачьего общества. — Если казачество объединится, то станет крепким, целостным и эффективным институтом российского общества. В соответствии с планами развития страны, новыми задачами и возможностями современного мира оно будет предлагать и успешно претворять в жизнь свои проекты.

Впервые в истории

В этот день казачество России объединило свои ресурсы и потенциал под единым флагом Всероссийского казачьего общества, которое насчитывает порядка 200 тысяч патриотически настроенных, сильных духом людей! При этом у каждого войска остается своя история, нрав и подлинность духа предков, которые столетия назад проживали на территориях войск: Кубанского, Донского, Оренбургского, Терского, Забайкальского, Уссурийского, Иркутского, Енисейского, Сибирского, Волжского, Центрального. Теперь одиннадцать реестровых войск от Владивостока до Краснодара — единое целое. Каждому из участников Большого круга представилась возможность почувствовать себя частью истории великого и могучего российского государства.

Взбодрило казаков поздравление президента страны, которое торжественно зачитал его помощник, секретарь Государственного совета Игорь Левитин. «Уверен, что создание Всероссийского казачьего общества станет важнейшим шагом к многогранной, востребованной работе. Будет способствовать объединению вокруг вековых традиций преданного служения Отечеству, сохранению уникального культурного, исторического наследия. Желаю вам плодотворного общения и достижения намеченных целей!» — было написано в послании президента.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов также подчеркнул важность мероприятия:

— Это поистине знаковое событие для всего российского казачества, которое, опираясь на славные традиции своих предков, строит сегодня новую историю. Но сейчас ситуация в различных казачьих войсках отличается,— отметил Игорь Вячеславович. — Кубань и Дон — передовики, там казаки влияют практически на все процессы в своих субъектах: экономические, политические, социальные. Задачей центрального штаба будет системная организация работы на примере Кубанского и Донского казачьих войск. Это и методическая, и организационная, и финансовая помощь.

В завершение Большого учредительного круга в Зале церковных соборов выступили с концертом хоровые группы Кубанского казачьего хора и Ансамбля песни и пляски донских казаков.

Казачеством надо жить!

Сразу по возвращении в Краснодар Николай Долуда поделился впечатлениями о состоявшемся в Москве знаменательном событии. Атаман Кубанского казачьего войска с воодушевлением рассказал о новой странице в истории казачества. Чувствовалось, для него это были не просто слова, а душевное ликование. Не зря он подчеркнул, что «казачеством надо жить и заниматься постоянно, реально, чтобы оно становилось мощной опорой страны».

Президент России назначит атамана

— Все 570 делегатов проголосовали за создание ВКО. Единогласно был одобрен и проект устава общества, утвердит который президент РФ В. Путин. Он же лично назначит и атамана ВКО. Возраст атамана должен быть не менее сорока лет, срок его полномочий — шесть лет. У него будет четыре заместителя, один из которых — председатель правления, три помощника и тринадцать отделов, взаимодействующих с органами власти, СМИ, молодежной политикой, ветеранскими и религиозными организациями. В составе правления будет работать 43 человека. Атаман назначает состав правления и Совет атаманов.

Главным органом ВКО определен Большой казачий круг, который будет собираться раз в три года. Совету атаманов предстоит обсуждать насущные вопросы, встречаясь не менее раза в год. В его состав войдет сам атаман, одиннадцать атаманов реестровых войск, председатель Совета стариков и уполномоченный русской православной церкви. Совещательный орган будет представлен Советом стариков, казачьим судом, контрольно-ревизионным управлением и Советом по взаимодействию с религиозными организациями, которого нет ни в одном реестровом казачьем войске. Объясняется это тем, что если на уровне региона и области эту работу могут выполнять священнослужители, являющиеся духовными наставниками казачьих обществ, то на федеральном уровне заниматься воцерковлением всех войск одновременно сможет только соответствующий орган.

Сейчас после проведения Большого круга проект устава будет направлен в главное правовое управление президента РФ и далее на утверждение Владимиру Путину. После того, как президент страны поставит свою подпись, документ будет зарегистрирован в Минюсте. Затем Президент РФ назначит атамана. По срокам это ожидается в феврале — марте.

Равнение на Кубанское казачье войско

— Наше Кубанское казачье войско занимает лидирующие позиции по всем показателям — это признанный факт и об этом не раз говорил Александр Дмитриевич Беглов и Игорь Вячеславович Баринов. Кубанское войско — самое большое по численности: в наших рядах несут службу 54 тысячи казаков. Далее идет Донское войско — сорок тысяч, Терское — двадцать три, Уссурийское — пять тысяч, Енисейское и Иркутское — по три тысячи, Забайкальское — 2,5 тысячи… Наше войско берет не только числом, но, как говорят, и умением — как никакое другое имеет полноценную и четко выстроенную систему деятельности. Мы несем государственную службу, как частично это есть еще только в Донском казачьем войске. У нас налажена система казачьего образования, отлично работает Союз казачьей молодежи Кубани. Также у нас казакам выделяются земельные наделы. Поэтому среди первостепенных задач Всероссийского казачьего общества стоит задача подтянуть остальные войска на уровень Кубани, а затем всем вместе идти в направлении развития и консолидации российского казачества.

Кстати, реестровых казаков у нас сегодня 200 тысяч — это огромная армия людей, которые хотят служить государству преданно и честно. Но на самом деле по России казаков гораздо больше — более миллиона человек, и привлечь их в свои ряды — одна из задач ВКО, как и работа с казачеством за рубежом.

Поддержка на госуровне

— Объединение войск на федеральном уровне, с одной стороны, даст нам возможность более эффективно принимать участие в решении государственных и муниципальных задач. Равномерно все одиннадцать реестровых казачьих войск должны выйти на уровень государственной службы, как это и определено Федеральным законом №154. Мы должны эффективно организовывать взаимодействие с федеральными и региональными органами власти — то, что сейчас в некоторых войсках не налажено.

С другой стороны, создание Всероссийского казачьего общества будет способствовать востребованности казачества государством, Россией, народом. Ведь авторитет и уважение приходят за конкретные дела, мы в Кубанском войске это хорошо знаем: когда люди видят общественно-полезные дела, а не пустой звон, они обязательно оказывают поддержку. Еще лет пять назад нас называли «ряжеными», над нами подсмеивались, нас критиковали, но в итоге нам поверили, и сегодня порядка 80 процентов населения края поддерживают казачество. И со стороны руководства региона, депутатского корпуса, муниципальных образований мы чувствуем поддержку, что, безусловно, вселяет уверенность, окрыляет.

И государство поверило в нас: за последние годы в двадцати законах федерального уровня поставлены задачи по развитию российского казачества. Восемьдесят четыре указа президента РФ и семнадцать поручений в той или иной степени трактуют развитие российского казачества. Руководителям регионального уровня поставлена задача взаимодействовать с представителями местного казачества, 35 распоряжений и постановлений правительства РФ говорят о налаживании контактов с казачеством. Поэтому такая объединяющая структура, как Всероссийское казачье общество, необходима для импульса в работе на государственном уровне.

Достойные кадры — залог успеха

— Вопрос подготовки достойной смены — важная составляющая нашей работы. Нам сегодня совместно с Министерством образования и науки края удалось создать систему казачьего образования, которая начинается со школьной скамьи. В 45 казачьих школах дети изучают казачьи устои. Далее лучшие ученики этих школ, начиная с седьмого класса, продолжают обучение уже в казачьих кадетских корпусах. На сегодня в крае их семь, и все они финансируются из регионального бюджета. Там учащимся даются углубленные знания по истории, культуре, обычаям и традициям казачьего народа. По окончании оттуда выходят отлично подготовленные будущие атаманы — образованные, культурные, понимающие казачью идеологию юноши, знающие историю и традиции казаков. Большинство из них поступает в местные государственные вузы и ссузы, а там нами сформированы казачьи группы, где молодые люди продолжают свое развитие. То есть мы так выстраиваем идеологию, что ребята, на которых мы надеемся, получив высшее образование, возвращаются к нам в казачьи общества. Именно они составляют кадровый потенциал руководящего звена Кубанского казачьего войска, они наша опора.

Хочу рассказать об организации наставнической работы, чему у нас в войске уделяется особое внимание, хотя в некоторых регионах, когда я начинаю рассказывать, об этом понятия не имеют. У нас на сегодняшний день работает 1696 наставников — это наиболее подготовленные казаки, которые наравне с классными руководителями занимаются казачьим воспитанием. Мы очень серьезно подходим к подбору наставников, у нас работают только те, кто обладает педагогическими навыками, знаниями о казачестве, кто способен заинтересовать детей и воспитать в них лучшие человеческие качества: уважение к старшим, любовь к родине, желание трудиться, поступать по совести и т. д. Чтобы работа была более эффективной, я распорядился из прибыли, полученной от работы на земельных участках, выделять финансовую помощь классным руководителям и наставникам за их работу.

Хозяйственная экономика

— На Кубани у районных казачьих обществ есть земля, люди зарабатывают, что позволяет развиваться. Такая практика есть, но далеко не везде. И мы с гордостью можем говорить о том, что у нас, на Кубани, казакам выделено более 18 тысяч гектаров земли, создано 28 казачьих предприятий, на которых успешно работают более 1700 казаков и членов их семей. Рано еще говорить о рентабельности предприятий, поскольку всего год назад началась работа, но некоторые хозяйства, точно знаю, работают с прибылью.

Выделенная казакам земля не только кормит их, но она является и возможностью строить экономическую базу на перспективу. Ведь за последние пять лет мы открыли дополнительно порядка пяти тысяч рабочих мест — и не только в казачьих кооперативах, но и на охранных предприятиях — 2,5 тысячи мест, еще 1827 казаков на постоянной основе занимается охраной общественного порядка совместно с сотрудниками полиции, оказывают помощь при ЧС. Вот и посчитайте…

2018-й — хороший год!

— Подводя итоги завершающегося года, могу назвать его очень хорошим для Кубанского казачьего войска. Мы выполнили все намеченные планы, поставленные перед ККВ. Провели на высоком уровне парад. В течение года удалось провести семнадцать поминовений. И, конечно, этот год запомнится открытием новой страницы в истории казачества — образованием Всероссийского реестрового казачьего общества.

Также в этом году мы эффективно провели все военно-полевые сборы: отработали боевые стрельбы, работу над техникой связи, инженерную и тактическую подготовку. Мы серьезно провели отчетные и отчетно-выборные сборы. В некоторых обществах были избраны новые атаманы — на смену тем, кто не оправдал доверия. Казаки же очень своеобразный народ — атаман, не отвечающий их пониманию руководителя, долго не задержится…

Сейчас Кубанское войско уверенно развивается. У нас сильные атаманы отделов и районных казачьих обществ, казаки дисциплинированные и организованные. Приятно отметить, что решаются экономические вопросы: как я говорил, выделено уже 18,5 тысячи гектаров земли, и это начинание продолжает развитие. На новый уровень вышла наставническая работа. Мы серьезно развиваем молодежное казачье движение — Союз казачьей молодежи Кубани, численность которого к концу года составит около ста тысяч человек! К нам начинает идти студенческая молодежь.

Очень приятна была победа нашего Ейского казачьего корпуса во Всероссийском конкурсе на лучший казачий кадетский корпус при президенте РФ. Всего шесть лет, как был создан этот корпус,— и уже такой успех! Конечно, это в первую очередь заслуга педагогов, коллектива школы, Ейского казачьего общества. С радостью могу сказать, что среди победителей регионального конкурса оказались Новороссийский и Кропоткинский казачьи кадетские корпуса, заняв соответственно 2-е и 3-е места. Эти результаты говорят о том, что работа ведется системно, а не эпизодически.

И то, что 25 тысяч учеников приняли участие в казачьем диктанте, разве не успех? Нигде такого не было! До конца года мы еще подведем итоги на лучшую казачью школу и кадетский корпус края. Так что мы уверенно смотрим в будущее. У нас много планов, и мы полны желания работать.

Евгения ВОЛЬСКАЯ, Александра ЩЕРБАКОВА