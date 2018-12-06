Дольщиков не слышат…

Ситуацию с заключением под стражу руководителя краснодарской фирмы-застройщика — ООО «УДП» Алексея Волгина иначе как абсурдной не назовешь. В отношении него в мае этого года сотрудники отдела полиции Центрального округа СУ УМВД России по г. Краснодару возбудили уголовное дело. Алексей Волгин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В августе ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в Октябрьском районном суде г. Краснодара его срок продлевался уже неоднократно… Скоро очередное рассмотрение вопроса об оставлении Алексея Волгина под стражей или его освобождении.

Сами дольщики ЖК «Каскад» (по адресу: г. Краснодар, ул. Леваневского, 187), якобы пострадавшие от действий Алексея Волгина, в октябре этого года, когда рассматривался вопрос о продлении срока его нахождения под стражей, были в суде. И говорили, что руководителя ООО «УДП» необходимо выпустить на свободу! Все необходимые формальности по скорейшему вводу жилого дома в эксплуатацию может урегулировать только он! ЖК «Каскад» готов на 98 процентов… Но почему-то правоохранители, призванные защищать интересы дольщиков, в этой ситуации, складывается впечатление, напрочь не слышат людей и руководствуются установками, которые трудно пока объяснить.

Мы уже писали о сути проблемы с введением ЖК «Каскад» в эксплуатацию в начале октября этого года в материале «Дайте застройщику шанс!». С момента первой публикации ситуация не разрешилась, но в отсутствие руководителя сотрудники ООО «УДП» предпринимают все усилия, чтобы выполнить взятые на себя обязательства и до конца года завершить все работы на объекте.

Если в предыдущем материале говорилось о том, что дольщики разделились во мнениях относительно Алексея Волгина, то теперь большинство уверено: только если он будет находиться на свободе, получится быстро оформить документацию по вводу дома в эксплуатацию. Если же сейчас в отношении ООО «УДП» будет инициирована процедура банкротства, свои права собственности на приобретенные квартиры в ЖК «Каскад» они смогут оформить очень нескоро.

При том, что многоэтажный дом построен, урегулированы все вопросы с коммунальными службами (тепло- и водоснабжение, система водоотведения, лифты — всё в готовности), остается только один — о дополнительных 250 квт электрической энергии, который сейчас решается. И при всём этом Волгина и ряд сотрудников ООО «УДП» правоохранители подозревают в хищении одного миллиарда рублей, полученных от дольщиков ЖК «Каскад».

Но дом ведь построен, есть вся необходимая инфраструктура для его нормального функционирования. О каком миллиарде ведут речь следователи? Все средства дольщиков вложены в строительство. Разве не так?

Понятно, что на краевом уровне есть установка бороться с нерадивыми застройщиками, но почему благие намерения ведут к перекосам и результат получается совсем не в пользу тех, чьи права якобы нарушаются? И особенно ярко это видно на примере ЖК «Каскад».

Почему у тех, кто ведет расследование, не возникает вопросов по поводу того, кто именно входит в круг пострадавших лиц? Почему вообще возникла эта сумма в миллиард рублей, якобы похищенных группой лиц у дольщиков?

Стоит напомнить, что согласно приказу Департамента архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар разрешение на строительство ЖК «Каскад» действительно до 31 декабря 2018 года. Возведение жилого дома ведется с 2012 года. Это действительно большой срок, но у строящегося объекта менялись проектные характеристики, в том числе увеличивалась этажность. А выполнение всех работ было затянуто, по утверждениям представителей «УДП», из-за действий генподрядчика, с которым уже полгода в арбитражном суде идут разбирательства. Исковое заявление было подано ООО «УДП» — речь идет о 140 миллионах рублей, которые перечислены генподрядчику. В рамках арбитражного судопроизводства была назначена строительно-техническая экспертиза, чтобы фактически определить объем затрат при возведении ЖК «Каскад». Результаты этой экспертизы могут пролить свет на главные вопросы, которые интересуют в том числе и следователей.

Прибавить к этому итоги экономической экспертизы — и будет просто отследить, сколько собрано денег у дольщиков, сколько перечислено генеральному подрядчику, какой объем средств из перечисленных ему застройщиком реально потратил последний.

Некоторые дольщики неофициально уже живут в своих квартирах в ЖК «Каскад». Всё упирается только, как уже сказано, в отсутствие необходимой электрической мощности. Необходим отбор дополнительных 250 квт электрической мощности (по II категории надежности) для обеспечения дома электроснабжением в соответствии с проектными решениями. Это проблема сейчас на стадии разрешения и может быть урегулирована до конца этого года. Но такое впечатление, что кому-то невыгодно столь благополучное разрешение дела.

Непонятен и смысл содержания Алексея Волгина под стражей, ведь он не представляет никакой общественной опасности, у него, как доказывают его адвокаты, нет желания препятствовать следствию, и он не собирается скрываться от него. Тогда зачем избирать столь суровую меру пресечения, как будто речь идет об убийце или лице, совершившем ряд разбойных нападений, от рук которого физически пострадали люди?

Известно, что Алексей Волгин подозревается в том, что он «с целью преступного обогащения вступил в сговор, направленный на совершение хищения чужого имущества, путем обмана завладел денежными средствами граждан (дольщиков) в особо крупном размере». Но, как мы уже тоже писали, Алексей Волгин не сразу стал руководителем ООО «УДП». В должность директора общества он вступил только в декабре 2016 года, через год после продления разрешения на увеличение этажности и сроков строительства ЖК «Каскад». Фактически благодаря его усилиям были завершены основные работы на объекте строительства. Алексеем Волгиным была достигнута договоренность с предприятием ООО «Эгида Инвест» о приобретении недостающих энергомощностей. ООО «Эгида Инвест» 27 августа 2018 года в адрес ООО «УДП» были выданы технические условия для присоединения объекта ЖК «Каскад» к электрическим сетям «Эгида Инвест» для отбора дополнительной мощности в размере 250 квт. Застройщиком также заключен договор о присоединении к электрическим сетям. Оплата по данному договору произведена в полном объеме.

Алексеем Волгиным с проектной организацией ООО «Цетрино» была проработана разбивка трассы для прокладки кабельной линии. Определено место под установку трансформаторной подстанции. Заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ ООО «Цетрино», который тоже полностью оплачен. Рабочая документация по электроснабжению ЖК «Каскад» прошла согласование фактически во всех инстанциях. Реализация проекта по подключению дома к электросети в полном разгаре. И всё можно было бы ускорить, если бы Алексея Волгина выпустили из-под стражи. Только он знает все нюансы той работы, которую нужно завершить.

Повторимся и скажем, что в 2017 году Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края проводился ряд проверок ООО «УДП» и того самого генерального подрядчика, с которым сейчас инициирован арбитражный спор (в том числе инженерно-технического обеспечения, инженерных систем и оборудования объекта капитального строительства, а также усиления здания жилого комплекса «Каскад»). И нарушений организационно-правового порядка и качества строительства не было выявлено! В августе 2017 года Алексей Волгин принимал активное участие в совместной работе инициативной группы участников долевого строительства, представителей администрации Краснодара, ООО «КСК», генподрядчика, филиала АО «НЭСК-Электросети» «Краснодарэлектросеть», Департамента архитектуры и градостроительства МО г. Краснодар и Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, результатом которой стало составление плана мероприятий о дальнейших действиях застройщика и генерального подрядчика по завершению строительства объекта и ввода его в эксплуатацию. Алексей Волгин неукоснительно придерживался этого плана.

Почему же тогда, когда до воплощения данного плана в жизнь осталось совсем чуть-чуть, Алексея Волгина заключили под стражу? Кому это может быть выгодно? Ответ найти сложно. Но ясно одно: уж точно не дольщикам. В своем письме в Прокуратуру Краснодарского края и Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Алексей Волгин подробным образом описал свою позицию и попросил руководство этих структур взять расследование уголовного дела в отношении него и неустановленных лиц под личный контроль с целью обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования и принятия законного и обоснованного решения. Кроме того, Алексей Волгин указал, почему, находясь под стражей, он не может «оперативно руководить и контролировать процедуру сдачи дома ЖК „Каскад” в эксплуатацию».

Но пока дело не сдвинулось в положительную сторону и более чем 280 участников долевого строительства находятся в подвешенном состоянии. А ведь их проблема может быть разрешена очень просто: ее можно легко устранить, просто выпустив Алексея Волгина из-под стражи. И не надо искать никаких инвесторов и дополнительные средства, вводить процедуру банкротства — стоит дать застройщику шанс завершить начатую работу — и всё!

Марина СВЕТЛОВА

От редакции: мы продолжаем следить за развитием ситуации и о том, какой будет развязка данной истории, постараемся рассказать на страницах нашей газеты.

Мы уже писали о сути проблемы с введением ЖК «Каскад» в эксплуатацию в начале октября этого года в материале «Дайте застройщику шанс!». С момента первой публикации ситуация не разрешилась, но в отсутствие руководителя сотрудники ООО «УДП» предпринимают все усилия, чтобы выполнить взятые на себя обязательства и до конца года завершить все работы на объекте.

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