Ради любви и будущего

В жизни каждого человека свадьба — это волнительное и важное событие. Красивая невеста влюбленно смотрит на жениха, впереди маячит перспектива счастливой семейной жизни, гости веселятся и танцуют. Словом, праздник души и тела!

Но у такого мероприятия, как свадьба, есть и другая сторона — финансовые расходы на ее проведение. Ради приятных воспоминаний об этом важном дне ежегодно проводятся миллионы шоу, дарятся тысячи подарков, съедается столько еды, что подсчитать невозможно.

Какими только не бывают свадьбы! Тематическими, креативными, в воздухе, под водой, на крыше поезда или под парашютом. На фоне заинтересованности проблемой ухудшения экологии в Европе стали всё чаще и чаще устраивать экологические свадьбы.

В последнее время молодежь всё чаще стала задумываться о проблемах окружающей среды, поэтому и выбирает для собственных свадеб альтернативный вариант. Нет, она не отказывается от веселья и праздника. Ни в коем случае! Просто разумно относиться к своим деньгам, времени, нервам и, конечно же, природным ресурсам. В США даже появились компании, которые специализируются на разработке «зеленых» свадеб. Организаторы подбирают всё: от салфеток до меню в соответствии со всеми законами экологии.

Экологическая свадьба — что это? Дань моде или же вера в то, что таким образом можно спасти окружающую среду? «Эко» — это не просто тематика свадьбы, а, пожалуй, особая философия ее проведения. Воплотить в жизнь идеи, которые не оставят губительных следов на природе, совсем не сложно. Было бы желание.

Впервые экологические свадьбы стали проводить в небольшом городке Рехобот-Бич в США. В 2011 году на его пляжах провели 92 свадьбы, а годом ранее отпраздновали восемьдесят одну.

Почему же экосвадьбы становятся всё популярнее? Эксперты утверждают, что обычные свадебные гуляния являются загрязнителем окружающей среды и огромное количество мусора и отходов остается непосредственно после самих торжеств. Для обычного человека это просто мусор, но сегодня внимание многих приковано к защите экологии. Кому-то это кажется неинтересной показухой, а другие, наоборот, к этому относятся весьма серьезно.

К примеру, с десяток лет тому назад на свадебном гулянье шведской кронпринцессы Виктории и принца Даниэля, обвенчавшихся в Стокгольмском соборе, при украшении залов и церкви использовались лишь цветы, имевшие экологический сертификат. По природоохранным соображениям молодожены даже отказались от традиционного для торжества такого масштаба фейерверка, а также конфетти и воздушных шариков.

А к свадебному торжеству принца Уильма и Кейт Миддлтон все букеты для столь важного мероприятия были составлены из местных сезонных цветов: сирени, тюльпанов и колокольчиков. Приглашения выполнены на бумаге вторичной переработки, а рекламные стенды — из сертифицированной древесины. Той, которая была доставлена из лесов, находящихся под контролем лесного хозяйства. А подарком принца Чарльза молодой паре стал раритетный автомобиль Aston Martin, который ездил в качестве топлива на виноградном спирте.

Обручальные кольца Уильма и Кейт изготовили из валлийского золота, добытого из недействующих рудников. Утверждали, что платье невесте сшили из органических материалов — веганского шелка и органического хлопка. Молодожены попросили посадить в честь их свадьбы деревья и сделать пожертвования в благотворительные экологические фонды.

Считается, что место проведения экологической свадьбы должно быть под открытым небом, желательно за чертой города. Кто-то для этого в сухую погоду арендует пляж на берегу моря, другие — ресторан у озера, третьи, не столь платежеспособные, выбирают обычную полянку в лесу. Конечно, в летние месяцы свадьба на пляже будет выглядеть красиво и эффектно. Длинный световой день и прохлада у воды позволяют существенно сэкономить на электроэнергии для освещения и охлаждения банкетного зала. Однако осенью или весной пляжные свадьбы также актуальны, правда, необходимо запастись теплой одеждой.

Цвета «зеленой» свадьбы не обязательно должны быть именно зелеными, но в любом случае этот цвет или его оттенки имеют место быть в различных деталях. Что касается общей цветовой гаммы, то она может быть любых естественных оттенков, которые присутствуют в природе. Всё чаще и чаще женихи и невесты при организации экологических свадеб отдают предпочтение приглашениям на торжество, выполненным из вторично переработанной бумаги, цветам, выращенным без использования различных химических удобрений, натуральным продуктам питания или не содержащим эмульгаторов и посуде, изготовленной по экологически безвредной технологии.

У многих россиян это может вызвать саркастическую улыбку. Мол, европейцы выглядят, мягко говоря, чудаками. Но в Старом Свете не все так думают. В Европе хорошим тоном считается упомянуть на свадебном приеме о том, что салфетки на столе — это продукт бумаги, прошедшей вторичную переработку. Даже свадебные платья для невест шьют из экологически чистых натуральных материалов. Чаще всего — из хлопка и льна. Британцы даже создали платье, сшитое из экологически чистых материалов, но имеющее способность… растворяться в воде. С таким нарядом можно быть уверенным в том, что платье после свадьбы не будет пылиться в шкафу.

Понятное дело, что символика «зеленой» свадьбы прозрачна: молодожены надеются жить долго и счастливо, растить детей в прекрасном мире, а не на выжженной свалке мусора и осознают свою ответственность за эти превращения.

Что касается транспорта, то приезжать на «зеленую» свадьбу на собственном автомобиле не рекомендуется, а наилучшим вариантом считается велосипед и карета с лошадью. И выхлопов никаких, и вред природе не наносится. Ведь подсчитано, что свадебные кортежи выбрасывают в воздух более шестидесяти тонн углекислого газа ежегодно, поскольку состоят обычно из крупнолитражных авто.

Одна из неотъемлемых частей свадьбы — это, естественно, банкет. На экоторжестве еда должна быть вегетарианской. Всё это хорошо, но как быть, если кто-то из гостей не употребляет такую пищу? Это учитывается, и добавляют блюда из мяса и рыбы, чему несказанно рады отъявленные чревоугодники. Особо контролируется, чтобы на праздничном столе были только натуральные продукты, свежие соки и домашнее вино.

Одноразовая посуда столь любима многими, кто совершает посиделки на природе. Но это не является хорошей идеей для экосвадьбы, поскольку пластик разлагается долгие годы, а при сжигании выделяет в воздух опасные для здоровья человека вещества. Керамические или фарфоровые наборы посуды делают торжество более элегантным, к тому же не наносят вреда окружающей среды. Что касается музыкального оформления «зеленой» свадьбы, то оно должна быть живым, и это самое подходящее решение.

Всё должно соответствовать свадебному торжеству. В частности, вместо традиционных настольных карточек можно использовать фрукты с вырезанными на них именами гостей и номерами столов. Еще один из вариантов — поставить их в маленькие горшочки с зеленью. Вместо вазочек для цветов можно взять использованные лампочки или стеклянные бутылки, а подсвечники заменят обычные банки или небольшие березовые поленья. Для оформления можно с успехом использовать мешковину, нитки, старые газеты, книги, шишки и поленья, растения — всё, что в повседневной жизни очень просто найти без особых материальных затрат. Конечно, не все жаждут оформлять свои свадьбы в экостиле, но, как говорится, на вкус и цвет… Созданы и экологически чистые обручальные кольца, которые могут прослужить молодоженам как минимум тридцать лет. Изготавливаются они из переработанных материалов.

В Великобритании некоторую популярность приобрела и другая забава — свадьба «секонд-хенд». Идею подбросила англиканская церковь. Церковники предложили отказаться от дорогих нарядов и изысканных яств на свадьбах. Купить свадебное платье и костюм в магазине секонд-хенд, который отдает часть своей выручки на благотворительные нужды. Чтобы сделать свадьбу менее затратной, стоит попросить гостей принести с собой горячительные напитки, а самим молодоженам добраться из церкви на такси.

Хотя покупка подержанного платья является необычным делом, не брезгуют подобными приобретениями и мировые знаменитости. Например, один из музыкантов отыскал старинное (не старое!) свадебное платье Christian Dior всего за 120 фунтов в магазинчике, расположенном где-то в северной части Лондона.

Если же вновь вернуться к экологическим свадьбам, то они обладают многими плюсами, три из которых самые главные: забота о природе, дешевизна и оригинальность. Экосвадьба — это прежде всего вдохновение, подаренное природой, которая необыкновенно красочна и разнообразна. Чтобы найти в ней полет творческой мысли, необходимо лишь присмотреться и понаблюдать — и тогда можно удивиться, насколько природная тема благодатна и полна мыслей, идей и фантазии.

Экосвадьба — это простота и натуральность, и те пары, которые отдают свое предпочтение экологическим свадьбам, подают красивый и добрый пример своим будущим детям. Показывая, что заботиться о себе и окружающей среде совершенно не сложно, а очень даже радостно.

Михаил МУСАЕВ