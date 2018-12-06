Переполнена чаша терпения. Беззаконию надо поставить заслон!

На этой неделе указом президента России известный московский адвокат Шота Горгадзе включен в состав Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Кубанцы хорошо знают Шоту Олеговича по делам: вот уже несколько лет он отстаивает права жителей станицы Нововеличковской Динского района и работников АО «Колос». Его принципиальная позиция по отношению к рейдерским захватам земли и нарушениям прав граждан заслуживает уважения! Впрочем, как и опыт и знания, которые позволили в судебном порядке найти выход из, казалось бы, уже безвыходной ситуации.

Наша газета давно следит за тем, как разворачиваются события вокруг земли, принадлежащей пайщикам СПК «Колос», интересы которых в суде отстаивает адвокат Шота Олегович Горгадзе. Историю борьбы граждан за свои права, когда из-за фальсификации результатов общего собрания по вине чиновников администрации в ноябре 2013 года более трехсот человек были лишены права распоряжаться своей землей, мы пересказывали не раз. И похоже, для станичников битва за свою землю, которая разворачивается в Краснодарском краевом суде, пока еще не закончилась. Закон на их стороне, но рейдеры, используя подставных лиц, сдаваться не собираются, привычно действуя через свои связи в Краснодарском краевом суде, уже по третьему кругу пытаясь оспорить законные решения Динского районного суда.

А ведь понадобились колоссальные усилия, в том числе и суперпрофессионалов от юриспруденции, таких как Шота Горгадзе, чтобы подойти к справедливому решению суда и добиться справедливых решений Краснодарского краевого суда: судьи апелляционной инстанции 24 мая 2018 года своим определением произвели поворот исполнения предыдущего судебного акта коллегии по гражданским делам от 3 сентября 2013 года и, восстановив справедливость, подтвердили законность выделов, произведенных пайщиками из земельного участка с кадастровым номером 23:07:0104000:192 в границах СПК «Колос».

По мнению Шоты Олеговича, на сегодняшний день достаточно доказательств того, что рейдерская схема по захвату собственности с использованием незаконных судебных решений была реализована в несколько этапов, в ней значительное количество исполнителей, которые четко распределили между собой роли. И это явно свидетельствует о тщательной подготовке преступлений. Органам прокуратуры, следствия и Краснодарского краевого суда потерпевшие и их законные представители предоставили исчерпывающие данные об этом.

— Участвуя в этом судебном деле, не могу умолчать о тех злоупотреблениях правом и препонах со стороны процессуального оппонента, с которыми нам постоянно приходилось сталкиваться. Делалось всё, чтобы затянуть процесс и не дать восторжествовать справедливости. Но районный суд и вышестоящие судебные инстанции в конечном счете проявили профессионализм и принципиальность, благодаря которым права людей были защищены,— сказал Шота Горгадзе после того, как в апелляционной инстанции удалось отстоять права трехсот собственников земельных паев и АО «Колос». — Надеюсь, эта история послужит уроком тем рейдерам, которые пытаются плевать на закон, а также вселит веру в справедливость в сердца тех, кто борется с беззаконием и попытками «решить вопрос», а не работать законными методами.

В связи с обращением представителя СПК «Колос» Шоты Горгадзе к председателю СК России Александру Бастрыкину краевым Следственным управлением было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника нововеличковской администрации Сергея Петрова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий): осенью 2013 года именно он был назначен уполномоченным от государства на проведение собрания участников общедолевой собственности земельного участка с кадастровым номером 23:07:0104000:192 в границах СПК «Колос», но действовал он не в интересах государства и законных правообладателей земельных паев... Итогом тех событий стала фальсификация собрания, которое якобы предоставило в аренду на пятнадцать лет почти пять тысяч гектаров земли в пользу АО «Воронцовское».

В дальнейшем ввиду большого общественного резонанса уголовное дело Петрова передано в 7-е Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, где действия Петрова были переквалифицированы на часть 3 ст. 286 УК РФ, имевшие тяжкие последствия. Петров находится под стражей, данная статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По делу собраны доказательства, что в целях отъема земель действовал не один чиновник, а целая группа лиц, в связи с чем следователи поставили вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ и в отношении иных лиц. Потерпевшие уверены, что и ускоренная регистрация незаконного договора аренды (в течение одного дня) в Динском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю — это преступный сговор. А выгоду в этой ситуации получило АО «Воронцовское».

В результате действий Петрова и тех, кто давал ему указания, АО «Колос» и пайщики летом 2014 года потеряли не только права на землю, но и урожай на сумму более 150 миллионов рублей. В свою очередь это повлекло тяжкие последствия для градообразующего предприятия станицы Нововеличковской Динского района: из-за отсутствия кормов ликвидировано молочное стадо в 1500 голов, уничтожены личные подсобные хозяйства граждан, на грань выживания поставлено само предприятие.

Рейдеры умело пользовались судебными решениями Краснодарского краевого суда, апелляционная инстанция которого почему-то в составе судей коллегии по административным (!) делам раз за разом отменяла законные решения Динского районного суда, отстаивающего права простых граждан. Чтобы заставить людей замолчать, по инициативе рейдеров в отношении председателя СПК «Колос» Николая Стародуба было возбуждено уголовное дело по надуманным основаниям, и только вмешательство уголовной коллегии крайсуда и прокурора края Сергея Табельского позволило прекратить уголовное преследование заслуженного хлебороба.

Несмотря ни на что, пайщики СПК «Колос» отказались участвовать в различных пикетах и митингах, тракторных маршах, продолжая добиваться правды в судебных инстанциях, опираясь на опыт адвоката и общественного деятеля Шоты Горгадзе.

Но теперь выясняются новые подробности, от которых впору уже серьезно задуматься...

На днях стало известно, что в Краснодарском краевом суде после вступления решения Динского районного суда в законную силу неожиданно принята к рассмотрению кассационная жалоба некоей гражданки Гиренко, права которой якобы нарушены вынесенным апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 24 мая 2018 года, оставившего в силе решение Динского районного суда. Если в передаче жалобы «изначального истца» Пивовара (явно подставного лица), за которым стоит целая группа лиц, ответственных за захват земель «Колоса», для рассмотрения президиумом краевого суда было отказано, то почему-то доводы некоей жительницы Кубани, которая якобы приобрела около тысячи гектаров спорного земельного участка (стоимость которого — порядка двухсот миллионов рублей!), приняты во внимание.

Нам дал комментарий заместитель директора АО «Колос» Петр Стародуб:

— Формальными причинами для принятия к рассмотрению кассационной жалобы, как говорится в определении от 25 октября 2018 года, являются два основных момента. Первый — якобы отсутствие в материалах дела сведений о привлечении к участию в деле ее подательницы. И второй — что судом апелляционной инстанции при вынесении определения о повороте исполнения судебного решения не было учтено, что данная гражданка якобы приобрела после 2013 года более тысячи гектаров (более пятисот паев) в спорном земельном массиве, и, таким образом, не разрешен вопрос о правах и обязанностях не привлеченного к участию лица. И это, как говорится в определении, может являться основанием к отмене судебного решения. Свои возражения на доводы кассационной жалобы мы передадим в Президиум Краснодарского краевого суда. По существу в жалобе прослеживается, что она приобрела земельную долю площадью тысяча гектаров, но, по нашим сведениям, речь идет о ее праве на землю на основании вступления в наследство. И это произошло в начале 2017 года, когда судебной спор уже существовал и она не могла о нем не знать. Почему крайсуд принял решение пропустить ее жалобу в президиум, нам непонятно. Не исключено, что опять связи Тарасенко сыграли свою роль...

Сегодня станичники снова, как и пять лет назад, стучатся во все инстанции, в правоохранительные структуры, они недоумевают, почему затягивается в том числе и следствие по возбуждению уголовного дела по мошенничеству в отношении представителей АО «Воронцовское». Третьего декабря они вынужденно обратились к заместителю Генерального прокурора РФ Андрею Кикотю, начальнику Седьмого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета РФ Андрею Стрыжакову, полномочному представителю Президента РФ в ЮФО Владимиру Устинову: «Мы, участники общей долевой собственности в земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:07:0104000:192 в границах СПК «Колос» Динского района Краснодарского края (ст. Нововеличковская), работники АО «Колос», проживая в основном в станице Нововеличковской, слышим, что… лица, входившие в организованную преступную группу… считают, что никто из них, кроме Петрова, не будет привлечен к уголовной ответственности за совершенные ими преступления…»

Не просто раздражение, а негодование возникает от новостей по делу АО «Колос», представители которого и более трехсот пайщиков с 2013 года бьются за свои права на землю, нарушенные ввиду необъективных судебных решений Краснодарского краевого суда. В начале этого лета для них наконец забрезжил свет в конце тоннеля: появилась надежда на скорое разрешение их проблем — тогда президиум краевого суда признал все действия АО «Колос» и пайщиков законными. Но вот 3 декабря представители АО «Колос» снова пришли на прием к заместителю Генерального прокурора по ЮФО Андрею Кикотю и полномочному представителю Президента РФ по ЮФО Владимиру Устинову, которым сообщили о непрекращающихся рейдерских действиях со стороны заинтересованных лиц.

Люди обоснованно недоумевают, в связи с чем Президиум Краснодарского краевого суда 19 декабря снова возвращается к рассмотрению надуманной жалобы Гиренко, за которой явно просматриваются всё те же лица, цель которых очевидна: используя недопустимые доказательства, как и в прошлые два раза, отменить законные решения Динского районного суда и запустить дело по третьему кругу в интересах рейдеров. Вот поэтому и переполнена чаша терпения. Девятнадцатого декабря станичники намерены на заседании президиума крайсуда лично донести до председателя президиума Александра Чернова свою правоту и надеются, что председатель и судьи объективно рассмотрят их доводы.

Также люди не теряют надежды, что и руководство Генеральной прокуратуры в ЮФО потребует от следователей 7-го Главного следственного управления СК РФ по СКФО прекратить волокиту и привлечь рейдеров к уголовной ответственности.

Марина СВЕТЛОВА

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