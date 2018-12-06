Уникальные археологические находки

Сотрудники Центра подводных исследований Русского географического общества выступили с лекцией в стенах Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына.

Все желающие, пришедшие на лекцию, узнали о научных открытиях, сделанных во время экспедиции в Косово, где изучалось искусственное озеро Газиводе. На дне водоема обнаружены следы средневековой сербской культуры, которую прежде никто никогда не исследовал.

О результатах этой экспедиции и других научных исследований подводников в 2018 году всем желающим рассказали руководитель центра Сумбат Александров и его заместитель Евгений Абрамов.

Центр подводных исследований Русского географического общества объединяет историков, археологов, водолазов, океанологов и представителей других профессий. Команда занимается комплексными исследованиями подводных пространств и объектов для сохранения природного и культурно-исторического наследия.

Лекция проходила в помещении, где располагается экспозиция «Новые находки из древних погребений».