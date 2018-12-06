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Радость творчества и общения

Четверг, 06 декабря 2018 05:33
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Радость творчества и общения

В стенах краснодарской школы №46 в рамках Декады инвалидов для ребят детского объединения «Фантазируем вместе» (педагог — Татьяна Сингур) было организовано трогательное мероприятие «Зеркало души». К ним в гости пришли второклассники СОШ №46, а также дети, занимающиеся в объединении «Занимательная грамматика» МБОУ ДО ДМЦ г. Краснодара (педагог дополнительного образования — Анна Танская).

Дети получили радость от общения, вручили друг другу подарки, изготовленные своими руками. Положительные эмоции от мероприятия, на котором царила праздничная атмосфера, не забудутся долго.

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