Радость творчества и общения

В стенах краснодарской школы №46 в рамках Декады инвалидов для ребят детского объединения «Фантазируем вместе» (педагог — Татьяна Сингур) было организовано трогательное мероприятие «Зеркало души». К ним в гости пришли второклассники СОШ №46, а также дети, занимающиеся в объединении «Занимательная грамматика» МБОУ ДО ДМЦ г. Краснодара (педагог дополнительного образования — Анна Танская).

Дети получили радость от общения, вручили друг другу подарки, изготовленные своими руками. Положительные эмоции от мероприятия, на котором царила праздничная атмосфера, не забудутся долго.