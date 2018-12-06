Все желающие на мастер-классы

Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко приглашает всех желающих на мастер-классы.

Мы научим вас делать веселую, задорную, приносящую радость куклу «Колокольчик». Это оберег хорошего настроения. Даря Колокольчик, человек желает своему другу получать только хорошие известия и поддерживает в нем радостное и веселое настроение.

Мастер-классы будут проходить 9 и 23 декабря 2018 года, в 12:00.

Стоимость билета на мастер-класс — 150 руб.

Место проведения: г. Краснодар, ул. Красная, 15.

Справки по телефону 8 (861) 262-66-33.