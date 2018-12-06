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В честь юбилея Суворовских военных училищ выпущена почтовая карточка

Четверг, 06 декабря 2018 15:16
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В честь юбилея Суворовских военных училищ выпущена почтовая карточка

5 декабря в рамках серии «История Вооруженных Сил России» в почтовое обращение поступила карточка с оригинальной маркой, посвященная 75-летию Суворовских военных училищ.

На марке представлены образы воинов России разных эпох, на основном изображении - памятник «Есть такая профессия - Родину защищать», созданный по сюжету кинофильма «Офицеры», а также значок Суворовца. Тираж почтовой карточки – 8 тысяч экземпляров.

Оттиск штемпеля гашения первого дня можно поставить в центральном отделении почтовой связи Москвы по адресу ул. Мясницкая, 26.

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