В честь юбилея Суворовских военных училищ выпущена почтовая карточка

5 декабря в рамках серии «История Вооруженных Сил России» в почтовое обращение поступила карточка с оригинальной маркой, посвященная 75-летию Суворовских военных училищ.

На марке представлены образы воинов России разных эпох, на основном изображении - памятник «Есть такая профессия - Родину защищать», созданный по сюжету кинофильма «Офицеры», а также значок Суворовца. Тираж почтовой карточки – 8 тысяч экземпляров.

Оттиск штемпеля гашения первого дня можно поставить в центральном отделении почтовой связи Москвы по адресу ул. Мясницкая, 26.