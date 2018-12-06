Красная поляна – в десятке лучших

Красная Поляна возглавила топ-10 лучших горнолыжных курортов России. В горах Сочи были отмечены сразу два комплекса — «Роза Хутор» и «Горки Город». Рейтинг лучших и популярных горнолыжных курортов страны этой зимой представило аналитическое агентство «ТурСтат». Он был составлен по результатам анализа популярности у туристов, трасс для катания, их доступности и безопасности.

— Более 4 миллионов человек в России катается на горных лыжах и сноуборде, каждый год их число растет на 10 процентов, — сообщили в агентстве «ТурСтат».

В десятку лидеров также вошли Шерегеш в Кемеровской области, комплекс «Сорочаны» в Дмитровском районе Московской области, Домбай в Карачаево-Черкесии, фанпарк «Бобровый лог» в Красноярске, курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, курорт «Игора» в Ленинградской области, курорт «Солнечная долина» в Челябинской области, курорт «Свияжские холмы» под Казанью в Татарстане и курорт «Гора Белая» под Нижним Тагилом в Свердловской области.

Ирина СИЗОВА