Инновационная экономика приходит в Сочи

Сочи станет кузницей кадров для инновационной экономики. Соглашение на эту тему подписали Администрация города и местное отделение «Опоры России». Его целью является взаимодействие сторон в сфере поддержки инновационной и инвестиционной деятельности, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории курорта. Подписи под документом поставили председатель местного отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Андрей Тамбовцев и заместитель главы города Сочи, директор департамента экономики и стратегического развития администрации Милена Попова.

- Сейчас наши приоритетные проекты – цифровизация экономики, внедрение и масштабирование технологий «Умный город», интеграция информационных и коммуникационных технологий для управления городским имуществом, - отметила Милена Попова, - Эти проекты мы будем вести совместно с «Опорой России», которая в нашем городе является флагманом инновационных технологий.

- Сотрудничество «Опоры России» и администрации города Сочи ведется уже не первый год по многим направлениям – от поиска и поддержки инновационных проектов до разработки стратегии развития города Сочи, - отметил Андрей Тамбовцев, - Технологии «Умный город», которые мы предложили заложить в концепцию развития подразумевают оптимизацию всей жизни города, они призваны сделать жизнь людей лучше и удобнее, повысить уровень комфорта, качество и эффективность обслуживания, снизить расходы и потребление ресурсов.

По расчетам экспертов, уже к 2020 году в мире будет около 600 «умных» городов, через пять лет эти города будут генерировать почти две трети мирового ВВП, а мировой рынок «умных» городских услуг составит $400 миллиардов в год. Сочи – один из самых высокотехнологичных городов, благодаря наследству Олимпиады, имеет все шансы войти в число флагманов цифровой экономики. И для этого понадобятся квалифицированные кадры.

О том, кто будет управлять «Умным городом» думают уже сегодня. Сочинский Государственный Университет, АНО «Море идей» при поддержке Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края открыли в Сочи несколько центров, где школьники и студенты смогут обучиться самым передовым технологиям, освоить профессии будущего, создать собственные инновационные проекты.

- Сегодня мы открываем несколько объектов инновационной инфраструктуры – Бизнес-Инкубатор, где будут развиваться инновационные бизнес-проекты, Центр Молодежного Инновационного Творчества и Центр 3D-моделирования и прототипирования, - рассказал начальник отдела реализации инновационной политики Краснодарского края Игорь Исаков, -

Здесь молодые предприниматели – школьники и студенты - смогут создавать и развивать свои инновационные проекты под руководством опытных экспертов и наставников. Государство сейчас очень активно поддерживает молодых предпринимателей, выделяя гранты, предлагая участие в различных образовательных программах.

Активисты организации «Опора России» - бизнесмены города Сочи будут принимать активное участие в этих проектах в качестве наставников для молодых основателей инновационных проектов.

Ирина СИЗОВА

На снимке: председатель сочинского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Андрей Тамбовцев и заместитель главы города Сочи, директор департамента экономики и стратегического развития администрации Милена Попова