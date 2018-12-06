Последний в этом году конкурс вакансий

Последний в 2018 году конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв прошел в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

Более 100 претендентов со всего края собрались у здания регионального Управления с самого утра. Все они прошли письменное тестирование, задания которого формировались индивидуально, с учетом категории должностей, на которые претендуют граждане. Единым лейтмотивом во всех тестовых заданиях была обязанность каждого работника службы знать действующее законодательство Российской Федерации, в том числе основные для ФССП России Федеральные законы «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах».

Конкурсная комиссия, в которую вошли начальники отделов аппарата во главе с заместителем руководителя Управления Ю.Ю. Куниным, принимала окончательное решение по каждому кандидату по совокупности результатов тестирования и собеседования.

Следует отметить, что часть претендентов на конкурс – работники Управления, претендующие на замещение должностей в порядке служебного роста.

Результаты последнего в этом году конкурса будут размещены на официальном интернет-сайте Управления не позднее, чем через 7 дней.