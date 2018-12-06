Штрафникам не скрыться!

Судебные приставы Краснодарского края, совместно с сотрудниками Краснодарского Линейного Управления МВД РФ на транспорте провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

Цель длившейся 10 дней операции — выявление и привлечение к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административного штрафа, а также активизация работы по увеличению взыскиваемости административных штрафов и пополнению доходов консолидированного бюджета Российской Федерации.

В ходе рейдовых мероприятий судебные приставы-исполнители осуществили выход по адресам проживания должников в рамках 67 исполнительных производств о взыскании штрафов, наложенных органами транспортной полиции. Лишь 16 должников не удалось застать дома. С остальными проведены все предусмотренные законом мероприятия.

Кроме того, в рамках 26 исполнительных производств установлены места работы должников, результатом чего стало обращение взыскания на их доходы.

Также, в рамках операции «Должник» 21 и 30 ноября судебными приставами-исполнителями совместно с сотрудниками территориальных органов транспортной полиции проведены рейды по выявлению лиц, уклоняющихся от уплаты задолженностей различных категорий. В общей сложности на предмет наличия задолженностей проверено порядка 250 человек. За один только день 15 из них добровольно погасили долги на общую сумму 12 тысяч рублей.

В настоящий момент работа по взысканию административных штрафов продолжается. Должникам не удастся скрыться от закона!