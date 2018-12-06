Теплый праздник для людей с безграничными возможностями состоялся сегодня в Детской школе искусств Горячего Ключа. В рамках Международного дня инвалидов здесь чествовали тех, кто ежедневно подает пример мужества и жизнелюбия.

Традиционная встреча прошла в дружеской атмосфере. Главным событием стало награждение всех, кто, несмотря на свои недуги, живет полной жизнью, активно участвует в городских событиях и прославляет Горячий Ключ на краевом и всероссийском уровнях. Им вручили грамоты, благодарственные письма, премии и ценные подарки. Отдельно были отмечены те, кто, несмотря на ограниченные возможности здоровья, ведет сам и содействует популяризации здорового образа жизни, может по праву гордиться своими достижениями и положил в спортивную копилку курорта уже не одну медаль. Стоит отметить – в этом году спортсмены-инвалиды Горячего Ключа стали «серебряными» призерами Спартакиады инвалидов Кубани. Не обошли вниманием также активистов и всех, кто неравнодушен к судьбам инвалидов: на празднике ни один из виновников торжества без подарка не остался. На протяжении всего мероприятия творческие сюрпризы гостям школы искусств дарили воспитанники ДШИ.

Проблемы инвалидов в нашей стране на сегодняшний день находятся в фокусе внимания. Их решение является одним из самых важных направлений социальной политики на Кубани, в том числе, и в Горячем Ключе. На курорте ведутся работы, направленные на реализацию федеральной программы «Доступная среда». Так, в прошлом году 20 пешеходных переходов в городе были оснащены тактильной плиткой и перилами, предприниматели также занялись установкой пандусов на входах в магазины. На сегодняшний день из 203 объектов, которые включены в реестр приоритетных, 65 признаны доступными для всех категорий инвалидов. Большое внимание уделяется сейчас, в том числе, обеспечению доступности возводимых или капитально реконструируемых объектов социальной инфраструктуры. В приоритете деятельности также – социальная адаптация инвалидов. И особое внимание здесь – детям с ограниченными возможностями. Содействие инвалидам в Горячем Ключе оказывается также в сфере трудоустройства. Добиться успехов в этой непростой сфере можно лишь благодаря совместной, ежедневной работе и помощи тем, кто в ней нуждается. Эта поддержка помогает людям с ограниченными возможностями здоровья уверенно смотреть в завтра и строить планы, добиваться успехов и верить в свои силы.

Международный день инвалидов был установлен 3 декабря Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Этот праздник направлен, в первую очередь, на привлечение внимания людей к проблемам инвалидов с целью их интеграции в жизнь общества.