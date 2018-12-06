Насыщение рынка плодоовощной продукции на Юге сдерживало инфляцию в октябре

Годовая инфляция в Южном федеральном округе в октябре выросла по сравнению с сентябрем на 0,2 процентного пункта и составила 3,5%, что соответствовало общероссийскому показателю. Основная причина роста инфляции в ЮФО – динамика стоимости непродовольственных товаров. Также отмечается небольшое ускорение роста цен на услуги. При этом инфляция продовольственных товаров снизилась, что обусловлено в основном насыщением рынка плодоовощной продукции, в силу чего уровень предложения в октябре оставался высоким. По большинству товаров и услуг (70%) годовой прирост цен был ниже 4%.

Непродовольственная инфляция

Годовая непродовольственная инфляция в ЮФО ускорилась на 0,4 процентного пункта и составила 3,5%, по-прежнему оставаясь ниже общероссийской (4,1%). В значительной степени на это повлияли цены на легковые автомобили – они подорожали на первичном рынке, а следом и на вторичном. Производители автомобилей таким образом отреагировали на ослабление валютного курса рубля в августе-сентябре. При этом ускорился рост цен на автомобили не только иностранного, но и отечественного производства. Также незначительный перенос ослабления валютного курса рубля в октябре отмечается на одежду и бытовую технику.

Инфляция услуг

Годовая инфляция услуг в ЮФО сохраняется на стабильном уровне. В октябре она составила 4%, незначительно ускорившись (на 0,1 процентного пункта). Основной вклад в данную динамику внесло повышение взносов на капитальный ремонт в Ростовской области на 38,4%. Высокие темпы роста взносов во многом обусловлены их исходно низким уровнем, который даже после индексации составил 10 рублей с одного квадратного метра жилплощади.

Инфляция продовольственных товаров

Годовая инфляция продовольственных товаров на Юге снизилась на 0,1 процентного пункта и в октябре составила 3,5% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. Наибольший вклад в динамику продовольственной инфляции внесла плодоовощная продукция. Замедлению роста цен на продукты также способствовала быстрая реакция продовольственных товаров на стабилизацию валютного курса рубля, происходившую в последние месяцы в том числе с учетом реализованных Банком России мер. Например, в октябре сократились темпы роста цен на бананы и лимоны – импортируемые товары с короткими сроками хранения. Подешевели в годовом выражении огурцы и помидоры – это связано с погодными условиями, которые позволили региональным сельхозпроизводителям обеспечить прилавки овощами открытого грунта в октябре вместо тепличных, которые преобладали на рынке в октябре прошлого года. На мировом рынке отмечается высокий спрос на отечественное зерно, что отражается в повышении его стоимости на внутреннем рынке и влияет на цены производителей мясной, молочной и хлебобулочной отраслей. Однако инфляционное давление на этих сегментах, как ожидается, в дальнейшем не будет значимо нарастать.

Среди регионов ЮФО наиболее низкая годовая инфляция отмечалась в Республике Адыгея (2,6%), наиболее высокая – в Республике Крым (4,4%), при этом в сентябре она была на 0,1 процентного пункта больше (4,5%). Создаются условия для замедления роста инфляции на полуострове, чему способствует постепенное исчерпание влияния региональной индексации коммунальных тарифов и открытие Крымского моста.

Источник: Южное ГУ Банка России с использованием данных Росстата