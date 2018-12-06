Краснодар Водоканал» завершает реконструкцию станции на улице Рылеева

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершает реконструкцию водопроводно-насосной станции (ВНС) на ул. Рылеева. Водопроводный комплекс мощностью 150 кубометров воды/час подает коммунальный ресурс в городские сети центральной части Краснодара, в том числе в 16 многоэтажных домов, детский сад № 10 и краснодарское президентское кадетское училище.

Мероприятия проводятся специалистами краснодарского водоканала в рамках реализации инвестиционной программы и направлены на повышение надежности систем водоснабжения города, обеспечение перспектив развития инженерной инфраструктуры и возможности подключения новых абонентов.

«В ходе реконструкции на станции заменены технологические трубопроводы и насосы, выполнена гидроизоляция резервуаров чистой воды, - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Герасим Родин. - В здании ВНС установлено современное оборудование с внедрением современных энергосберегающих технологий, предусматривающих высокую энергоэффективность. На объекте также применены передовые методы управления и автоматизации. Реконструкция станции – объективный показатель выполнения планов и обязательств предприятия, направленных на обеспечение надежности и качества обслуживания наших абонентов».