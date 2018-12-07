Руководство ГУП КК «Кубаньводкомплекс» провели рабочую встречу с коллективом ООО «ЕйскВодоканал»

Во вторник, 4 декабря, состоялась встреча руководства ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» с работниками ООО «ЕйскВодоканал». Встреча проходила в форме открытого диалога, на котором обсуждались вопросы объединения «ЕйскВодоканала» с ремонтно-эксплуатационным управлением «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс». На вопросы коллектива отвечали исполняющий обязанности ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александр Лазарев, заместитель директора по экономике и финансам Александра Олехова, начальник управления кадровой политики, взаимодействия со СМИ, делопроизводства и контроля Виталий Пергун, начальник РЭУ «Ейский групповой водопровод» Алексей Галась.

В ходе общения с коллективом была снята социальная напряженность, работники «ЕйскВодоканала» получили исчерпывающие ответы на вопросы, которые были для них актуальны. В настоящее время руководством ГУП КК «Кубаньводкомплекс» прорабатываются вопросы оформления соответствующей документации, по окончании будет осуществлен прием сотрудников. Предполагается создать единый имущественный комплекс, имеющий социальную и экономическую значимость для жизни города Ейска, укрепить финансовую устойчивость и упорядочить управление городским имуществом. В настоящее время руководители подразделений ГУП КК «Кубаньводкомплекс» участвуют в комиссионном обследовании объектов ВКХ, подлежащих передаче.

Напомним, в мае этого года Управлением имущественных и земельных отношений администрации Ейского городского поселения Ейского района из-за многомиллионной дебиторской задолженности был заявлен иск в Арбитражный суд Краснодарского края о расторжении договора аренды муниципального имущества ВКХ с ООО «ЕйскВодоканал». Решением Арбитражного суда Краснодарского края по делу А32-18310/2018 от 1 августа 2018 года иск был удовлетворен. ООО «ЕйскВодоканал» обязали вернуть арендодателю имущество ВКХ. 2 октября 2018 постановлением 15 апелляционного арбитражного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ООО «ЕйскВодоканал» оставлена без удовлетворения. С данного момента решение суда первой инстанции вступило в законную силу. В декабре 2018 была начата процедура возврата имущества из аренды от ООО «ЕйскВодоканал» собственнику имущества - Ейскому городскому поселению Ейского района.

Стоит отметить, что у предприятия имеются долги не только перед городской администрацией, но и перед коммунальными предприятиями за электроэнергию и воду.

Питьевую воду ООО «ЕйскВодоканал» согласно договорным обязательствам, начиная с 1 июля 2017 года, получает от ресурсоснабжающего предприятия ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Вода транспортируется по магистральным водоводам из поселка Октябрьский Ленинградского района в город Ейск. Всего за год и 5 месяцев ООО «Ейскводоканал» получило от ГУП КК «Кубаньводкомплекс» свыше 11,683 млн кубометров питьевой воды на общую сумму 232,145 млн рублей. Однако «ЕйскВодоканал» полностью оплатил только за 4 расчетных периода: июль, август, сентябрь и октябрь 2017 года, и частично еще за шесть периодов. При этом оплата в основной своей части была произведена в рамках процедуры принудительного исполнения решений суда, вступивших в законную силу. С мая по ноябрь текущего года от ООО «ЕйскВодоканал» оплата не поступала вообще. В итоге за предоставленные услуги холодного водоснабжения образовалась солидная задолженность, по состоянию на 1 декабря 2018 года она составила 162,440 млн рублей.

Кстати, ООО «ЕйскВодоканал» имеет многомиллионные долги и перед другими кредиторами, в том числе организацией ООО «Югводоканал», которая раннее до июля 2017 года осуществляла поставки воды в город Ейск.

В настоящее время, в связи с не оплатой задолженности ООО "Югводоканал" и ГУП КК "Кубаньводкомплекс" подали заявление в арбитражный суд Краснодарского края о признании ООО "ЕйскВодоканал" несостоятельным (банкротом).

На экстренном совещании комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам строительства и ЖКХ при участии министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края по обсуждению вопроса о порядке и планируемых сроках возврата арендованного имущества ООО «ЕйскВодоканал» администрации Ейского городского поселения заместитель председателя комитета Иван Жилищников в своем выступлении отметил, что краевое руководство сегодня вынуждено брать инициативу в свои руки для надлежащего обеспечения населения города Ейска жизненно необходимым ресурсом.

В рамках указанной инициативы руководство «Кубаньводкомплекса» выступило с предложением к администрации Ейского городского поселения о заключении договора аренды объектов водоснабжения, находящихся в собственности администрации города для осуществления деятельности по водоснабжению жителей Ейска и перевода сотрудников «ЕйскВодоканала» в ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Следует отметить, что депутат ЗСК Геннадий Шабунин предупредил руководство ООО «ЕйскВодоканал» о недопустимости невыплаты либо задержки заработной платы коллективу предприятия.