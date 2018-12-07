Гонки без правил

Борьба за автодром «Белая стрела» в Краснодаре — образец использования общественного мнения в отстаивании личных интересов.

Интернет-сообщество гудит: «Автодром „Белая стрела” под угрозой закрытия», „Не дадим свершиться беспределу!”, „Все на защиту автодрома!”. Почти ежедневно на сайте, посвященном организации гонок на этом объекте, появляются сводки как с фронта. А благодарные пользователи Всемирной паутины с воодушевлением рассылают своим виртуальным друзьям сообщения о маленьких победах и больших проблемах «Белой стрелы». Однако мало кто из них пытается разобраться в ситуации и найти истинную причину «беспредела», о котором кричат с энтузиазмом борцов за правое дело.

Что откуда выросло?

Турбодром был построен в 2009 году на улице Парусной (микрорайон Гидростроителей. — Здесь и далее примечания автора). Вместе с трассой земельным участком площадью более 15 гектаров владела Краснодарская городская общественная организация (КГОО) «Федерация технических видов спорта».

Потом этой организации понадобились значительные средства на решение каких-то своих вопросов. Получить их можно было только через займ под залог недвижимости. Так на свет появился договор между КГОО «Федерация технических видов спорта» и крупной компанией ЗАО «Строй Интернейшнл», которая многие годы занимается строительством и зарекомендовала себя как надежный партнер при возведении олимпийских объектов в Сочи. Последнее обстоятельство очень важно, так как именно профиль деятельности «Строй Интернейшнл» почему-то является одним из козырей борцов за «Белую стрелу».

В документах фигурирует сумма долга 159 млн рублей. Когда федерация не смогла расплатиться, юристы «Строй Интернейшнл» обратились в арбитражный суд. Его решением от 15 июля 2014 года по согласованию сторон вышеупомянутый земельный участок вместе с трассой и иными сооружениями перешел в собственность строительной компании.

Сделка абсолютно прозрачна и законна. Новый владелец земли исправно платит налоги за землю, что подтверждается документами: по несколько миллионов рублей в год. При этом никакой прибыли огромный участок не приносит.

По отмашке клетчатого флага

Практически сразу после того, как состоялась данная сделка, началась борьба за «Белую стрелу». Возглавил ее некий гражданин Роман Любименко, который абсолютно открыто заявляет, что является организатором гонок на автодроме.

Еще в 2015 году активно начала муссироваться тема, что на месте «Белой стрелы» будут строиться многоэтажные дома. Истерию активно поддерживали в социальных сетях, и она возымела свои плоды: в официальных СМИ появилось несколько материалов, рассказывающих о трудной жизни стритрейсеров, которых с легального автодрома опять «выталкивают на дороги общего пользования». Очень похоже на шантаж: не дадите кататься здесь — выедем на улицы, и тогда вы будете во всём виноваты.

Прошло три года. За это время, казалось бы, эмоции поутихли. Гонки на трассе продолжались, о чем свидетельствуют многочисленные красочные фотографии на сайте их организатора. Собственник же ничего не знал о массовых технических мероприятиях на своей территории, а только платил налоги за землю… и получал претензии: на соседство с автодромом стали поступать коллективные жалобы от жильцов близлежащих многоэтажек. И вот когда в «Строй Интернейшнл» решили наконец разобраться, что происходит на их земле, начался второй виток борьбы за «Белую стрелу».

Словно по мановению клетчатого стартового флага пользователи сорвались с места в карьер. Любители драг-рейсинга и дрифтинга во все аккаунты стали трубить об очередном «беспределе застройщиков».

А трассы-то нет

Количество жалоб возмущенных жителей улицы Парусной превысило критическую массу очень быстро. Надо было что-то делать. И тогда «Строй Интернейшнл» обратилась в Региональную общественную организацию «Федерация автомобильного спорта Краснодарского края» за разъяснениями. Вот небольшая выдержка из документа: «Двадцать шестого сентября 2019 года мы получили копию коллективной жалобы от жителей близлежащих районов на сильный шум от автомобилей в вечернее и ночное время суток… Мы как полноправные собственники участка не давали разрешения на подобное использование участка. Некий гражданин, представившийся работником КГОО „Федерация технических видов спорта” Любименко Романом Викторовичем, без ведома собственника запланировал и предъявил график проведения гонок на турбодроме „Белая стрела”. Просим Вас разъяснить эту ситуацию…»

Проще говоря, гонки проводились не только без разрешения собственника участка, но даже без его ведома. Это равносильно тому, если в вашей квартире незнакомый человек, не спрашивая, будет регулярно устраивать шумные вечеринки. Только в этом случае вы вызовете полицию и наглеца приструнят, а вот с автодромом всё гораздо сложнее: законный владелец в данном случае, похоже, имеет право только платить многомиллионные налоги, оправдываться за жалобы и находиться под прицелом пользователей Интернета, возмущенных его «наглыми претензиями» на пользование своим имуществом. Ситуация из области гротеска.

Но не менее примечателен ответ на запрос «Строй Интернейшнл». За подписью президента РОО «ФАС КК» там написано следующее: «В списке лицензированных трасс трассы для автоспорта, расположенной в Краснодаре, нет. Для лицензирования трассы необходим статус проводимых соревнований — не ниже статуса Кубка России. Предоставленный вам календарь (гонок на «Белой стреле») не согласован с Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края…»

Вот так. Нет лицензии у трассы. А кто же тогда проверял ее на безопасность и соблюдение других норм для подобных объектов? И в администрации края никто гонки не согласовывал. Так трасса ли это или место для проведения самостийных покатушек? Чистая самодеятельность. Вот только если бы во время заездов произошла какая-нибудь трагедия, спрос был бы с владельца участка. Но и это никого из защитников организованного стритрейсинга не интересует.

Да, когда трасса строилась в 2009-м, здесь было чистое поле. На ней проводились гонки, заметим — законные. Но на сегодняшний момент этот объект не только устарел морально и технически, но и оказался фактически окружен многоэтажными домами, построенными, кстати, в полном соответствии с законом. Почему должны страдать люди от рева моторов под окнами?

Кроме того, по генеральному плану развития Краснодара, который, заметим, разрабатывался в беспрецедентной открытости и при прямом участии общественности города, данный участок является зоной жилой застройки. А по новой политике исполнительной власти в области градостроительства, направленной на комплексную застройку, здесь должны появиться социальные объекты: школы, детские сады и так далее. Может, прежде чем биться за априори незаконную трассу, стоит спросить жителей, что им нужно больше?

Кормушку жалко?

Подытожим полученную информацию. Трасса в натуре есть, но официально никто не контролирует проведение гонок на ней. Лицензии, то есть гарантии, что она отвечает

требованиям, которые предъявляются к таким объектам, нет. Земля чужая, и с собственником никто никакие мероприятия не согласовывает. Соседи жалуются. Что делать?

По здравом размышлении собственник земли имеет право снести этот автодром, построить здесь дома, школы, детсады — и всё будет по закону. И хотя пока он этого не делает, граждане, которые неплохо обустроились на «Белой стреле», активно разыгрывают карту борцов за правду и всеобщее благо со злыми капиталистами.

Однако если читатель потрудится зайти на сайт организатора гонок, как мы уже выяснили, далеких от идеального соответствия закону, то выяснит, что «Белая стрела», похоже, приносит неплохие доходы. Участие в соревнованиях платное. Вход для зрителей — по билетам. При этом никакой арендной платы собственнику никто не предлагал и никогда не платил. Стоит еще разобраться с налогами, но что-то подсказывает: и здесь будет не всё благополучно — трасса-то на бумаге не существует, и как тогда объяснить доходы с гонок на ней?

Однако накал борьбы продолжает расти. Защитники «Белой стрелы» от виртуального освистывания собственника земли перешли в офлайн-режим. Например, сторонниками автомобильного досуга недавно была блокирована техника ЗАО «Строй Интернейшнл», которая заезжала на участок. Это противостояние было подано в Интернете как очередная победа стритрейсеров. В то же время активные гонщики всех предупредили, что это лишь выигранный бой, а не война, и попросили помощи в отстаивании «Белой стрелы». Так что битва еще не закончена.

Вот только хочется, чтобы обошлось без жертв. Поводы к таким опасениям есть. Дело в том, что на днях в окно руководителя фирмы-застройщика влетел камень. А следом — бутылка с коктейлем Молотова. К счастью, она не разбилась и пожара не произошло. Связан ли этот инцидент с «Белой стрелой»? Ответ на это должно дать следствие. А мы в свою очередь будем очень тщательно отслеживать ситуацию. Ведь интересно, удастся ли законному собственнику стать настоящим хозяином своей земли.

Игорь ПРИЛУКИН

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