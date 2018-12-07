Лидер кубанских единороссов Николай Гриценко принял участие в XVIII Съезде партии «Единая Россия»

Сегодня в Москве стартовал XVIII Съезд «Единой России», который пройдет в два дня. Участников Съезда ждет насыщенная рабочая программа. В работе Съезда принимают участие 3500 делегатов и гостей. Краснодарский край на масштабном партийном мероприятии представляет 37 делегатов и участников

Вопросы обновления Партии сейчас наиболее актуальны. «Единая Россия» в преддверии XVIII Съезда провела дискуссии во всех 85 регионах. Их результатом стал перечень конкретных предложений и рекомендаций региональных отделений, которые планируется закрепить решением XVIII Съезда Партии.

В первый день Съезда прошли три дискуссионные площадки: «Обновление», «Открытость», «Лидерство».

Эксперты и участники площадки «Лидерство» затронули вопросы анализа и прогнозирования общественно-политической ситуации, управления рисками и подготовки Партии к предстоящим избирательным кампаниям.

Лидер кубанских единороссов Николай Гриценко принял участие в обсуждении на дискуссионной площадке «Лидерство».

Предварительное голосование по определению кандидатов на выборные должности «Единая Россия» первый раз провела в 2006 году.

В последние годы Партия вышла на абсолютно открытую модель, когда выдвигаются в кандидаты все желающие, и выбирают победителей предварительного голосования не только члены Партии, а все избиратели. «Единая Россия» − единственная партия, которая использует Первую, открытую, модель предварительного голосования.

«Предварительное голосование – это, с одной стороны, возможность определить сильнейших, которые готовы выдвигаться от «Единой России», а значит, они поддерживают курс, проводимый нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным; с другой стороны – это еще и возможность дополнительно провести встречи с жителями, обсудить социально-экономическую повестку, ответить на вопросы, дать необходимые разъяснения, обсудить то, что сейчас волнует людей.

Поэтому нужно максимально привлекать граждан к процедуре предварительного голосования. Но не люди должны идти к кандидатам, а сами участники предварительного голосования должны выезжать в

населенные пункты, даже самые отдаленные. Такое всестороннее погружение в проблемы людей позволяет в Единый день предварительного голосования добиться высокой явки и заручиться поддержкой не менее 20 процентов избирателей уже на предварительном этапе избирательной кампании.

Еще один важный момент – счетные участки ПГ должны располагаться в местах нахождения УИК, чтобы наши избиратели не искали адреса участков, а могли без труда прийти туда, где регулярно голосуют на выборах», − сказал Николай Гриценко.

Площадка «Обновление» была посвящена ценностным ориентирам Партии. Участники обсудили этические нормы для членов «Единой России» и представили свои предложения по повышению эффективности работы партийных отделений и депутатов от Партии в межвыборный период. Также речь шла о партийном строительстве и качестве внутрипартийных коммуникаций.

На площадке «Открытость» участники Съезда подниали вопросы взаимодействия Партии с гражданским обществом и повышения качества обратной связи с избирателями. Особое внимание было уделено развитию цифровых технологий в политическом процессе.

Как Партии стать более современной и эффективной политической организацией? Как повысить эффективность коммуникаций и представительства интересов граждан, институтов гражданского общества во власти? – на эти вопросы отвечали единороссы со всей страны.

Говоря о сути предложений, в первую очередь партийцев волнуют вопросы идеологии. Партийцы высказали пожелание, чтобы идеология выражалась в виде простых тезисов.

«Идеология Партии должна быть прописана в «Идеологическом манифесте «Единой России», который должен утверждаться на Съезде. А его существование должно быть закреплено отдельным пунктом Устава Партии», − отметил делегат Съезда – секретарь Тихорецкого местного отделения партии, глава района Анатолий Перепелин.

По вопросу соблюдения этических норм членами Партии, которые в большинстве своем являются публичными личностями и представляют одну организацию, которая взяла на себя ответственность за развитие страны, единороссы сошлись во мнении, что партийцы должны обладать такими качествами, как сдержанность, воспитанность, компетентность в различных вопросах, дипломатичность. То есть должны стать примером для подражания.

«Можно также предложить рассмотреть вопрос о формировании комиссии по этике, которая должна рассматривать вопросы нарушения партийной дисциплины и этических норм и после рассмотрения предлагать руководящим органам принимать решения по членству в Партии нарушителей», − предложила делегат Съезда – секретарь первички Курганинского местного отделения Елена Гончарова.

Делегаты также отметили необходимость стимулирования наиболее активных «первичек», чья работа направлена на реальную помощь местным жителям, решение конкретных задач.

Поступило предложение сформировать единую схему взаимосвязей между структурными подразделениями в каждом местном отделении Партии.

«У первичных отделений должны быть кураторы от местных политических советов. Это будет способствовать активизации работы первичных отделений», − сказала делегат Съезда – заместитель секретаря регионального отделения Партии, заместитель председателя Гордумы Краснодара Татьяна Гелуненко.

Участники площадок предложили поддержать идею создания конкурса для первичек и проведения образовательных программ для секретарей первичных отделений.

«Очень важен диалог внутри Партии, – мы должны слушать и слышать друг друга, мы должны уметь оперативно вырабатывать точку зрения исходя из запросов общества на наиболее резонансные события. На дискуссионных площадках прозвучало множество интересных предложений, обязательно применим их у себя на местном уровне», − подвел итог делегат Съезда – депутат-единоросс Роберт Паранянц.

Во второй день делегаты со всех регионов страны обсудят вопросы и предложения по росту экономики, улучшению качества жизни, а также развитие городской среды и сельских территорий.

Завершит Съезд пленарное заседание, на котором будут обозначены приоритетные задачи Партии на ближайший период, а также будут приниматься решения по внесению изменений и дополнений в Устав «Единой России» и изменениям в составе центральных органов Партии.