Российские технологии идут в мир

Российские технологии должны выйти на мировые глобальные рынки. Такова основная задача национальной технологической инициативы (НТИ). Масштабная государственная программа по достижению технологического лидерства России была образована четыре года назад. В ее задачи входит развитие таких перспективных рыночных направлений, как беспилотный транспорт, нейротехнологии, персонализированная медицина, интеллектуальная энергетика, передовые производственные технологии. О результатах и планах на будущее более 400 участников НТИ – представителей ведущих университетов и компаний по созданию и продвижению прорывных технологий, говорили в Сочи. Они стали участниками форума, организованного Российской венчурной компанией (РВК).

- Надо понимать, куда двигаться дальше. Форум, на мой взгляд —возможность высказать друг-другу все, что накипело и попытаться наметить и согласовать, куда идти дальше, - подчеркнул генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко.

За четыре года действия программы ее базовая гипотеза осталась прежней – разработка решений для новых рынков и вывод российских компаний на них. Первый этап реализации – создание необходимой инфраструктуры - уже выполнен. Так, уже работают 14 центров компетенций НТИ на базе научных организаций и высших учебных заведений, задача которых − наладить непрерывный процесс создания технологий, их преобразования в продукты или лицензии и трансляции этих продуктов рыночным агентам в бизнес-среду. Центры привлекают партнеров из числа корпораций, других вузов и научных организаций. Всего на финансирование проектов в рамках НТИ с момента запуска программы направлено 15,6 миллиардов рублей, в том числе в виде госсубсидий — 8,7 миллиардард руб. В рамках НТИ было поддержано 482 проекта.

- Сегодня наша задача – увеличение количество проектов, переход в качество. Нам нужно в год поддерживать не 100 стартапов, а 1000, не тысячу, а десять тысяч. Мы должны более активно работать с внешними рынками. Мы уже отрабатываем эту модель. Одна из первых стран - республика Сербия, где готовится подписание соглашения между российскими компаниями из области НТИ с европейскими компаниями. Мы начинаем прорабатывать Юго-Восточную Азию, Африку. Наша задача, чтобы национальная технологическая инициатива России стала интернациональной, сохраняя русское сердце, лицо и режим налогооблажения, - рассказал специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Интерес к российским технологиям в мире есть. Например, разработанный российскими учеными экзоскелет, заинтересовал представителей Южной Кореи. Сейчас достигнута договоренность по

развитию проекта на рынке азиатской страны, причем средства на это выделяют корейские инвесторы.

- Недавно в Татарстане прошла презентация сельскохозяственного дрона. С нагрузкой в 100 килограмм он может летать порядка 5-6 часов. На презентации из 70 присутствующих – половина – инвесторы из разных стран мира. Они приехали в малюсенькое местечко в 100 километрах от Казани, чтобы увидеть российскую разработку, убедиться в ее характеристиках. Это произоло потому, что компания, которая делает этот продукт смогла не просто технически его реализовать, она придумала бизнес-модель очень интересную, которая реально может применяться в сельском хозяйству и может приносить инвестору прибыль, - пояснил Дмитрий Песков.

Разрыв между идеями и их реализацией – одна из основных проблем Национальной технологической инициативы. Придумать-то мы можем, а вот перевести мысль в технологию, а затем в конечный продукт – проблема. Путей решения может быть несколько, включая кооперацию с компаниями, которые с одной стороны не входят в систему НТИ, с другой уже научились создавать и продавать продукты за пределами России.

- Для нас важны компании, которые может быть сегдня не умеют создавать НТИ, но умеют создавать и продавать продукт на иностранных рынках. У них есть доступ к потребителю. И в последнее время они стали приходить к нам. Они говорят: «Смотрите, мы продаем, например, удобрение, у нас есть доступ к фермерам в Китае, почему мы не можем им же продавать другие продукты другие, которые возникают в рамках НТИ?» Это правильная логика. Мы хотим с ними работать, как с государственными корпорациями, так и частными, которые идут в новые технологии, в искусственный интеллект, большие данные. Это наши новые друзья, партнеры, которые нам предоставляют свою логистику, за их счет мы хотим расширяться, - пояснил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Еще один важный момент – кадры. Талантов, как известно, в стране – с избытком, а вот представителей среднего звена, включая инженеров и специалистов по работе с данными – дефицит. Поэтому страна морально готова пойти по пути других государств и начать «покупать» специалистов за рубежом.

- У нас сейчас 400 тысяч вакансий в сфере информационных технологий. Мы готовы к тому, чтобы покупать не только специалистов по строительству из Таджикистана, но, например, специалистов по обработке данных из Индии, только если мы не можем закрыть такую вакансию российскими профессионалами, - пояснил Дмитрий Песков.

Особое внимание в рамках НТИ уделяется воспитанию собственных кадров. Так будущих инженеров в рамках проекта готовят в университете «20.35». Новым инструментом для поиска прорывных технологий в НТИ станут тконкурсы, нацеленные на решение конкретных инженерных задач. Такой формат уже хорошо зарекомендовал себя зарубежом – например, победители соревнований американского фонда Xprize по итогам конкурса

получают не только десятки миллионов долларов, но находят инвесторов и обретают мировую славу. В России уже объявлены три конкурса UpGreat, до конца 2020 года Российская Венчурная Компания планирует провести еще шесть в таких областях как генная инженерия, искусственный интеллект в здравоохранении и медицине, ассистивные технологии, технологии для повышения производительности труда.

Ирина СИЗОВА