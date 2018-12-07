Когда патриотизм – не просто слово

Общественный совет при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю готовится к подведению итогов работы в 2018 году. В числе прочих, реализовывалась программа патриотической работы. Ее курирует Виталий Фоменко, руководитель ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск». Всего за один год работы в составе Общественного совета была проделана объемная работа в направлении патриотического воспитания подрастающего поколения, поисков останков солдат Великой Отечественной войны и увековечения их памяти. К ряду мероприятий привлекались работники структурных подразделений и аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, поисковики ведомственного отряда «Долг».

Это, прежде всего, автопробег «Небо Кубани» с установкой памятных знаков на местах гибели экипажей советских самолетов, а также походы-экспедиции по местам Боевой славы. Особым событием стала межрегиональная поисковая экспедиция в Крымском районе Краснодарского края, в которой принимали участие поисковики из многих российских регионов.

На следующий, 2019 год намечен целый ряд масштабных мероприятий, которые, без сомнения, будут реализованы с максимальным положительным эффектом. Региональная служба приставов благодарит «Кубаньпоиск» за плодотворное сотрудничество.