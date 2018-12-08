В Новый год без долгов!

Уважаемые налогоплательщики! В преддверии нового, 2019 года ИФНС России №1 по г. Краснодару проводит акцию «Выбери жизнь без долгов». Инспекция призывает всех, кто на сегодняшний день имеет задолженность перед бюджетом, уплатить до конца 2018 года все долги по налогам.

Как известно, жизнь без долгов намного приятнее и проще. На новогодние праздники многие граждане планируют выезд за границу. Однако не все желающие смогут провести новогодние праздничные дни так, как планировали, в связи с ограничением выезда должникам.

Своевременно оплаченный налог — это не только гражданский долг каждого налогоплательщика, но и гарантия достойного уровня жизни!

Для уточнения суммы задолженности по имущественным налогам (налог на имущество физических лиц, налог на землю, транспортный налог), а также для получения квитанций об уплате можно обратиться в налоговую инспекцию или зайти на сайт ФНС России www.nalog.ru и воспользоваться интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Этот сервис позволяет налогоплательщикам в любое время на сайте Федеральной налоговой службы России:

— оперативно получать актуальную информацию о своих объектах налогообложения, сведения о начисленных и уплаченных суммах налогов, об имеющейся задолженности;

— контролировать состояние расчетов с бюджетом;

— распечатывать налоговые уведомления и квитанции об уплате налогов, не ожидая налогового уведомления по почте;

— оплачивать налоги через Интернет;

— получать информацию о состоянии обработки налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, представленной в налоговый орган в связи с заявленным налоговым вычетом (имущественным, социальным) по налогу на доходы физических лиц;

— обращаться в налоговые органы без визита в инспекцию.

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» необходимо лично обратиться в любую территориальную инспекцию ФНС России, независимо от места постановки на учет, с документом, удостоверяющим личность.

Для удобства граждан, желающих подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в ИФНС России №1 по г. Краснодару организован приоритетный прием. Ждем вас по адресу: ул. Шоссе Нефтяников, 7, корпус 2, кабинеты 2 и 5.

Время работы: понедельник, среда — с 09:00 до 18:00, вторник, четверг — с 09:00 до 20:00, пятница — с 09:00 до 17:00, 2-я и 4-я субботы месяца — с 10:00 до 15:00, без перерыва.