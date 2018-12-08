Николай ГРИЦЕНКО: «В политике главное — быть полезным людям!»

В декабре секретарь Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия», член президиума Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко отмечает свой юбилей.

В большой политике Николай Павлович уже давно. Его биография сложная, яркая. Немало было в ней и непростых жизненных поворотов, например в 1993 году, будучи народным депутатом, оказался на перепутье после пресловутого указа Ельцина о роспуске Советов.

И тогда он принял решение: если будет работать в политике, то только служить людям.

По мнению Николая Павловича, «Единой России» пришлось пройти непростой путь. Но сегодня она твердо стоит на позициях интересов общества. Партия никогда не пыталась заигрывать с людьми с помощью пустых обещаний.

— В политике главное — быть полезным людям! — говорит Николай Павлович. — Могу утверждать: если бы партия не бралась за трудные вопросы, она бы не была столь уважаемой, а тем более — правящей.

На протяжении многих лет Николай Гриценко является организатором всей партийной работы «Единой России» в Краснодарском крае. С 2013 года он является депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края. Николай Павлович не только практик в политике, но и ученый: он кандидат исторических наук, автор множества научных трудов по исторической и политической тематике.

В 2003 году за заслуги в области развития экономики Краснодарского края Николаю Павловичу было присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Кубани». В 2008 году за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края он был награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени, а в 2015 году медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени. У него много других наград.

Николай Павлович, мы, сотрудники газеты «Кубань сегодня», хотим пожелать Вам успехов в работе — партийной и законотворческой, общественной! Удовлетворения от достигнутых результатов! И, конечно же, здоровья, долголетия, семейного благополучия!