Сильные духом

Глава региона Вениамин Кондратьев встретился с Героями Российской Федерации. Мероприятие прошло в Краснодаре в преддверии Дня Героев Отечества. В разговоре также приняли участие вице-губернаторы, вдовы героев, представители молодежных организаций.

Обращаясь к Героям РФ, глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил:

— В основе ваших подвигов профессионализм и честь. Но главное — внутреннее ощущение долга перед Отечеством. Оно есть у наших героев в любой боевой ситуации. Сила духа всегда была нашим главным стратегическим преимуществом.

По словам губернатора, сегодня важно дать молодежи возможность узнавать о героях, которые жили на Кубани. В этом году на Аллее славы в Краснодарском летном училище посмертно появился еще один бюст выпускника, Героя России — 33-летнего Романа Филиппова. Он был сбит в небе над Сирией, живым в плен не сдался. Имена героев присвоены уже 469 школам. Новые фамилии выгравированы на арке в сквере Жукова.

Вице-губернатор Анна Минькова добавила, что биографии героев, их подвиги нашли отражение в учебниках по кубановедению. Для этого школьные пособия были специально обновлены. Также в настоящий момент разрабатываются меры дополнительной материальной поддержки героев и вдов соотечественников, проявивших героизм. Проект нового краевого закона рассматривается в Минфине РФ.

Кроме того, сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное двадцатилетию Краснодарской краевой общественной организации «Герои Отечества». Вице-губернатор Алексей Копайгородский вручил нескольким участникам организации памятную медаль в честь 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения Битвы за Кавказ.

За двадцать лет работы организация объединила около восьмисот Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, лиц, награжденных высшими наградами страны, Героев труда Кубани. Представители организации проводят работу по патриотическому воспитанию, сохранению и передаче героических традиций молодежи края.

На Кубани звания Героя Социалистического Труда за доблестный труд было удостоено 527 человек, шестеро удостоены этого звания дважды.