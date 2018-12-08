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Цель достигнута

Суббота, 08 декабря 2018 06:29
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Цель достигнута

На Кубани выбрали имена для трех аэропортов края. Результаты масштабного народного голосования прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Подведены итоги народного голосования за новые имена аэропортов России. Кубань сделала свой выбор: в Краснодаре это Екатерина II, в Сочи — космонавт Виталий Севастьянов, в Анапе — летчик-испытатель Владимир Коккинаки. Эти люди творили историю. Спасибо всем, кто отдал свой голос»,— написал глава края в своем микроблоге в «Твиттере».

В рамках проекта «Великие имена России» свыше пяти миллионов человек приняли участие в выборе имен, которые дополнят официальные наименования 47 аэропортов международного и федерального значения в стране. В Краснодарском крае шло голосование за воздушные гавани Краснодара, Анапы и Сочи, в голосовании приняли участие 269 тысяч кубанцев.

— Конкурс вызвал живой интерес у жителей края. Сколько было дискуссий и мнений, сколько было названо действительно великих соотечественников! Считаю, что его цель достигнута: люди вспомнили нашу великую историю, победы и достижения выдающихся граждан России,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

За то, чтобы аэропорт краевого центра носил имя императрицы Екатерины Великой, даровавшей казакам кубанские земли, проголосовало более 60 тысяч человек — 39 процентов. За новое имя аэропорта Сочи проголосовали почти 50 тысяч человек. Из них 39 процентов поддержали кандидатуру космонавта Виталия Севастьянова, школьные годы которого прошли в городе-курорте.

В выборе имени для аэропорта Анапы приняли участие 66 тысяч человек. Почти половина из них отдала предпочтение Владимиру Коккинаки. Знаменитый летчик, дважды Герой Советского Союза родился на Кубани.

Напомним: голосование стартовало 11 октября. На подведение окончательных итогов ушло несколько дней, необходимых для обработки всех анкет и сведений статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование.

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