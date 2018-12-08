На Кубани выбрали имена для трех аэропортов края. Результаты масштабного народного голосования прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Подведены итоги народного голосования за новые имена аэропортов России. Кубань сделала свой выбор: в Краснодаре это Екатерина II, в Сочи — космонавт Виталий Севастьянов, в Анапе — летчик-испытатель Владимир Коккинаки. Эти люди творили историю. Спасибо всем, кто отдал свой голос»,— написал глава края в своем микроблоге в «Твиттере».

В рамках проекта «Великие имена России» свыше пяти миллионов человек приняли участие в выборе имен, которые дополнят официальные наименования 47 аэропортов международного и федерального значения в стране. В Краснодарском крае шло голосование за воздушные гавани Краснодара, Анапы и Сочи, в голосовании приняли участие 269 тысяч кубанцев.

— Конкурс вызвал живой интерес у жителей края. Сколько было дискуссий и мнений, сколько было названо действительно великих соотечественников! Считаю, что его цель достигнута: люди вспомнили нашу великую историю, победы и достижения выдающихся граждан России,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

За то, чтобы аэропорт краевого центра носил имя императрицы Екатерины Великой, даровавшей казакам кубанские земли, проголосовало более 60 тысяч человек — 39 процентов. За новое имя аэропорта Сочи проголосовали почти 50 тысяч человек. Из них 39 процентов поддержали кандидатуру космонавта Виталия Севастьянова, школьные годы которого прошли в городе-курорте.

В выборе имени для аэропорта Анапы приняли участие 66 тысяч человек. Почти половина из них отдала предпочтение Владимиру Коккинаки. Знаменитый летчик, дважды Герой Советского Союза родился на Кубани.

Напомним: голосование стартовало 11 октября. На подведение окончательных итогов ушло несколько дней, необходимых для обработки всех анкет и сведений статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование.