Обратная связь дает результат

Защита регионального компонента национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства состоялась в краевой столице.

В мероприятии принял участие руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона Юрий Волков. Он подчеркнул, что перед краем стоят амбициозные цели, которые сложились из федеральной повестки. Ранее указом Президента РФ была поставлена задача увеличить численность занятых в стране в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн человек.

— На уровне региона нам предстоит решение трех ключевых задач: создание положительного образа предпринимателя, выявление людей, склонных к ведению бизнеса, и их активное вовлечение в предпринимательскую деятельность. В этом нам помогут действующие региональные и федеральные формы поддержки. Поэтому мы и собрали предпринимательское сообщество и общественные организации, чтобы получить обратную связь,— отметил Юрий Волков.

Глава ведомства подчеркнул, что департаментом уже проделана работа по изучению потребностей бизнес-сообщества Кубани.

— Проведено масштабное социологическое исследование предпринимательского климата региона в двадцати муниципалитетах края. Оно затронуло такие показатели, как, условия развития МСП, трудности, испытываемые предпринимателями, причины закрытия малых предприятий, а также виды программ господдержки, чаще всего используемые,— добавил Юрий Волков.

Внести предложения и замечания в нацпроект по развитию предпринимательства могут все желающие, 12 декабря планируется защита проекта уже на федеральном уровне, уточнили в ведомстве.