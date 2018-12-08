Деньги должны работать

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Анна Минькова в ходе селекторного совещания с заместителями глав по соцвопросам отметила, что муниципалитеты, которые не справляются с задачами по использованию бюджетных средств, не получат субсидии в следующем году.

На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся строительства и капитального ремонта объектов здравоохранения и образования региона.

Как отметила заместитель руководителя края, в этом году планировалось построить 28 офисов врача общей практики, а также патологоанатомическое отделение Белоглинской ЦРБ.

— Всего 29 объектов, объективно получится ввести только двадцать шесть. На трех объектах строительная готовность очень низкая. В станице Нововладимировской Тбилисского района — 20 процентов, в поселке Таманском Темрюкского района — 35 процентов и столько же — на хуторе Карла Маркса Динского района,— акцентировала Анна Минькова.

Также речь шла о модульных зданиях для ФАПов. На сегодня из одиннадцати площадок к монтажу подготовлено шесть, ФАПы смонтированы в двух муниципалитетах: на хуторе Северном Мостовского района и в поселке Заречный Новопокровского района. За месяц до окончания года еще не готовы площадки в Тимашевском, Усть-Лабинском, Новопокровском и Павловском районах, подчеркнула вице-губернатор.

Как доложила заместитель министра здравоохранения Полина Деняк, три здания офисов ВОП сдано в эксплуатацию, тринадцать объектов имеют строительную готовность 90—100 процентов, еще на девяти объектах — 60—85 процентов.

— Здесь работы продолжаются. Строительство, укомплектование мебелью и оборудованием, а также получение разрешения на ввод в эксплуатацию необходимо обеспечить до 29 декабря,— обратилась замминистра к присутствующим.

Полина Деняк также сообщила, что строительная готовность патологоанатомического отделения в Белоглинской ЦРБ составляет 95 процентов, до конца года все работы будут завершены.

Также в ходе селекторного совещания рассмотрели ход ремонта и строительства образовательных учреждений.

— Уже завершен капремонт школ в Армавире, Краснодаре, Абинском, Славянском и Тимашевском районах. Отремонтировано 25 спортивных залов в шестнадцати муниципальных образованиях. Однако темпы выполнения работ остаются по-прежнему низкими: освоено 48,7 процента выделенных средств,— отметила Анна Минькова.

Она акцентировала, что сроки завершения работ по ряду объектов — последние числа декабря. Речь идет об Абинском и Северском районах, где готовность составляет 28 и 45 процентов соответственно. Также под вопросом ввод в эксплуатацию универсальных спортивных комплексов в Тихорецком и Темрюкском районах, завершение капремонта спортивных залов в Белоглинском, Кущевском, Павловском, Темрюкском, Тихорецком и Туапсинском районах.

— Муниципалитеты, которые не справляются с поставленными задачами и не используют бюджетные средства, не получат субсидии в следующем году. Они подводят весь край, не сдавая объекты в срок,— так зачем продолжать выделять им деньги? — резюмировала Анна Минькова.