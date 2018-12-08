Перспективный проект

В Ейском районе запустили первую очередь нового фруктохранилища. Объект в ООО «Плодовое» строится в рамках инвестиционного соглашения, подписанного на форуме в Сочи в 2016 году.

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий сферу АПК, отметил:

— В 2018 году в регионе были построены фруктохранилища мощностью единовременного хранения около 17 тысяч тонн, Краснодарский край — абсолютный лидер в России по производству ягод и фруктов, и почти половину российских яблок производит именно Кубань. Мы нацелены на увеличение объемов производства фруктов и, конечно, создание необходимой инфраструктуры для их хранения и возможности реализации в межсезонье.

Общая стоимость нового проекта составляет более 600 млн рублей. В этом году предприятие освоило уже более 150 млн рублей. За счет этих средств построено фруктохранилище мощностью около 3 тыс. тонн единовременного хранения, а также цех упаковочно-сортировочной линии с голландским оборудованием. В планах — увеличение мощности хранения до 10 тыс. тонн, а также строительство еще трех фасовочных залов.

Предприятие имеет собственный сад площадью около 1 тыс. га, в котором выращиваются яблоки, груши, сливы, абрикосы, черешня. Выращенная продукция реализуется в сетевом ретейле края.

Андрей Коробка отметил, что на сегодняшний день общая мощность фруктохранилищ края позволяет единовременно хранить около 223 тыс. тонн продукции.

— Этого недостаточно, поэтому будем строить еще. На будущий год планируем возведение хранилища общим объемом около 20 тысяч тонн,— добавил вице-губернатор. Заместитель главы региона также акцентировал, что для создания фруктохранилищ аграрии могут использовать меры господдержки и субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат, а также средства грантов. Кроме того, на строительство фруктохранилищ можно получить льготный кредит по ставке до 5 процентов.