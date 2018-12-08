Труд во имя и на благо семьи

Семья — это самое дорогое, что есть у человека. Крепкая семья — залог стабильности любого общества, любого государства. Именно поэтому все государственные программы направлены на укрепление семьи, на улучшение демографической ситуации в России.

Особое внимание семейным ценностям уделяется и в нашем крае, стабильность жизни в котором растет с каждым годом. И главные задачи Управления записи актов гражданского состояния Краснодарского края — обеспечить достойный уровень и качество предоставления государственных услуг гражданам, быть внимательными и корректными с посетителями, владеть профессиональными знаниями, строго соблюдать нормы поведения государственного гражданского служащего.

О работе Управления ЗАГС рассказала в интервью нашей газете руководитель ведомства Людмила Чумак.

— Людмила Александровна, согласны ли вы с утверждением, что службу ЗАГС можно смело назвать летописцем поколений судеб людей?

— Органы ЗАГС — это одна из первых государственных служб, услугами которой люди пользуются с момента своего рождения на протяжении всей жизни. Последний документ жизни человека также выдается органами ЗАГС.

Историческая летопись органов ЗАГС началась в 1917 году, когда был принят один из основополагающих документов — декрет Совнаркома РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Это событие положило начало новому государственному порядку регистрации актов гражданского состояния.

Именно поэтому органы ЗАГС по праву называют летописцами поколений судеб людей.

— Зачем необходим орган ЗАГС? Какие функции выполняет? Чему способствует структура записи актов гражданского состояния?

— Основными задачами органов ЗАГС является государственная регистрация актов гражданского состояния, формирование и сохранность архивного фонда, реализация государственной семейной политики.

Ежедневно сотрудники органов ЗАГС производят государственную регистрацию актов о рождении, заключении брака, расторжении брака, усыновлении, установлении отцовства, перемене имени и смерти, совершают юридические значимые действия, становятся свидетелями радостных мгновений рождения семьи, осуществляют непосредственную работу с гражданами, решают порой непростые юридические задачи, содействуют в исполнении международных обязательств России, взаимодействуют с многочисленными органами и учреждениями по предоставлению необходимых сведений.

В Краснодарском крае отделы ЗАГС созданы в каждом муниципальном образовании и во внутригородских округах города Краснодара. Всего население Кубани обслуживает 56 отделов ЗАГС, в которых регистрацию актов осуществляют 298 государственных гражданских служащих.

Кроме того, отделы ЗАГС активно принимают участие в реализации государственной семейной политики, укреплении института семьи, возрождении и сохранении духовно-нравственных традиций семейных отношений. Проводятся торжественные церемонии семейных юбилеев, торжественные регистрации рождения в канун празднования Международного дня семьи, Международного дня защиты детей, Всероссийского дня семьи, любви и верности, Дня матери.

Ежегодно органами ЗАГС Краснодарского края регистрируется около пятисот тысяч записей актов гражданского состояния и юридически значимых действий, то есть каждый десятый житель Кубани пользуется услугами органов ЗАГС.

— Сколько хранятся документы в органах ЗАГС?

— В соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» книги государственной регистрации актов гражданского состояния (актовые книги) хранятся в органах ЗАГС в течение ста лет со дня составления записей актов гражданского состояния. По истечении ста лет органы ЗАГС передают в государственные архивы актовые и метрические книги в порядке, установленном правительством Российской Федерации.

До внесения соответствующих поправок в статью 77 Федерального закона срок хранения актовых книг составлял семьдесят пять лет, в связи с чем актовые книги и метрические книги, составленные в отделах ЗАГС, были переданы на хранение в Государственный архив Краснодарского края, в архивные отделы муниципальных образований Краснодарского края.

В настоящее время в органах ЗАГС Краснодарского края на хранении находятся книги записей актов за период с 1926 года по настоящее время.

— Часто ли обращаются в ЗАГС за восстановлением утерянных документов?

— Органами ЗАГС Краснодарского края ежегодно выдается более 250 тысяч повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния из архивов отделов ЗАГС. Эта цифра свидетельствует о количестве обращений граждан по вопросу получения документов взамен утерянных.

— Для чего вообще нужна государственная регистрация брака? Увеличилось ли в последние годы количество браков? Как часто заключаются браки между людьми зрелого возраста?

— Брак — это прежде всего юридически оформленный свободный добровольный союз мужчины и женщины, который влечет для них взаимные личные и имущественные права и обязанности. Брак заключается в целях охраны личных, имущественных и неимущественных прав супругов, а также и в интересах государства.

Органами ЗАГС Краснодарского края в прошлом году зарегистрировано 44516 записей актов о заключении брака (39963 — в 2016 году). Данное количество свидетельствует об увеличении на 4553 (11,4 процента) регистраций по сравнению с 2016 годом. За десять месяцев 2018 года зарегистрировано 35576 записей актов о заключении брака.

Как показывает статистика, примерно пятьдесят процентов от общего количества составляют браки мужчин и женщин в возрасте от 35 лет и старше.

— Какие требуются документы для подачи заявления на регистрацию брака?

— Лица, вступающие в брак, подают в орган записи актов гражданского состояния совместное заявление о заключении брака, в котором должно быть подтверждено взаимное добровольное согласие на заключение брака, а также отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака.

Одновременно с подачей заявления необходимо предъявить:

1) документы, удостоверяющие личности вступающих в брак;

2) документы о прекращении брака, если лицо (лица) состояло в браке ранее;

3.) разрешение на вступление в брак, выдаваемое органами местного самоуправления по месту жительства лица в возрасте от 16 до 18 лет;

4) квитанцию об уплате госпошлины в размере 350 рублей.

— Какие имена предпочитают давать своим детям молодожены?

— Несмотря на то, что в лидерах рейтингов одни имена: Михаил, Александр, Артем, Арсений, Дмитрий, Анастасия, Алиса, Арина, Виктория, Василиса, Дарья, Ева, Елизавета, Ксения, София, родители стараются разнообразить эту тенденцию.

В нашем крае живут мальчики с именами: Аврелий, Алтай, Белазар, Даррадий, Итан, Климент, Киприан, Леон, Леонард, Теодор, Титал, Радмир, Ричард, Роданд, Нарт, Селим, Слободан, Нил, Филат, Херувим, Шен-Ли, Шаварш, Эльазар, Эмирали и другие. И девочки: Ассель, Агния, Аврора, Беатриса, Видана, Даника, Джемма, Лия, Ливадия, Ориелла, Оливия-Мишель, Матрона, Мерьем, Мелисса, Малина, Мариэлла, Патрина, Патриция, Параскева, Радость, Теона, Франческа, Фрида, Хрусталина и другие.

Также среди редко встречающихся имена Афанасий, Архип, Демьян, Дементий, Мирон, Савелий, Акулина, Дарина, Есения, Мирослава, Регина, Лукерья, Устинья, Ульяна.

— Как часто люди желают изменить свое имя?

— В 2017 году желающих изменить фамилию, имя или отчество составило 3447 человек, за десять месяцев 2018 года — 2962 человека.

— Всегда волнует тема разводов…

— В 2017 году из общего количества супругов, желающих развестись по взаимному согласию, почти 14,3 процента (809 пар) отказались от этого намерения. И это во многом благодаря деликатной работе сотрудников отделов ЗАГС.

Необходимо отметить, что из общего количества зарегистрированных разводов восемьдесят процентов приходится на граждан, которые обращаются в ЗАГС оформлять расторжение брака на основании решения суда. К сожалению, в этой ситуации отделу ЗАГС остается лишь исполнить судебное решение, как того требует закон.

Но двадцать процентов из общего количества пар, стоящих на грани разрушения своей семьи,— это, как правило, молодые семьи, не имеющие детей. Те, кто в полной мере еще не смог раскрыть потенциал своих отношений, разобраться в возникших проблемах бытового и личного плана. И для их примирения, возможно, достаточно просто душевной беседы, совета старшего и более опытного человека.

— Каков отбор сотрудников для работы в ЗАГС? Какими качествами должен обладать работник ЗАГС?

— В соответствии с квалификационными требованиями лица, желающие участвовать в конкурсе на замещение вакантных должностей в органах ЗАГС, должны иметь высшее образование, предпочтительно юридическое, знать законодательство.

Сотрудников органов ЗАГС отличает доброжелательное и внимательное отношение к людям, высокий профессионализм.

— Нередко сотрудники ЗАГС являются творческими людьми и даже психологами…

— Действительно, специалисты органов ЗАГС кроме всех знаний и умений должны обладать творческим потенциалом, поскольку одной из основных задач органов ЗАГС является реализация государственной семейной политики, а это предполагает проведение не только торжественных церемоний заключения брака, но и церемоний семейного юбилея, торжественных регистраций рождения детей и др.

Безусловно, эта работа требует особого подхода.

Подготовила Людмила МЕЦЛЕР