Гордость Кубани и России

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексей Копайгородский принял участие в торжественном мероприятии «Во имя Кубани, во славу страны!», посвященном двадцатилетию образования Краснодарской краевой общественной организации «Герои Отечества» и восьмидесятилетию учреждения звания «Герой Социалистического Труда».

Приветствуя участников собрания от имени главы региона Вениамина Кондратьева, он сказал:

— Мы все называем вас своими учителями, благодарны за ваш ежедневный труд, за то, что свои знания, умения и жизненный опыт передаете другим поколениям.

Нынешний год для Кубани был насыщенным. Как и другие жители субъектов нашей страны, кубанцы участвовали в выборах президента России, и регион показал лучший результат, за что получил высокую оценку на федеральном уровне.

Затем на территории края состоялись матчи чемпионата мира по футболу, и все вы выполнили стратегическую задачу по их достойной организации и проведению вместе со всеми, кто отвечал за это, будучи государственными служащими. Начиная от тех, кто занимался реконструкцией и строительством стадиона «Фишт» в Сочи, и заканчивая правоохранительными органами, несшими службу по охране общественного порядка.

Наш агропромышленный комплекс ежегодно добивается высоких урожаев, кормит всю страну. Краснодарский край — стабильный регион, и те крупные масштабные проекты, которые здесь реализуются, являются примером для других регионов.

Краевая власть за то, чтобы люди старшего поколения помогали своим опытом другим поколениям. И глав муниципальных образований мы постоянно нацеливаем на это, потому что так можно нередко принять верное, сбалансированное решение по тем или иным жизненно важным вопросам. Наша административная команда желает, чтобы всегда рядом с вами была молодежь, которая нуждается в ваших знаниях и богатом жизненном опыте,— подчеркнул Алексей Копайгородский, обращаясь к участникам торжественного мероприятия.

Социальные потрясения и идеологический вакуум — такими запомнились лихие девяностые годы. В одночасье рухнуло то, что составляло духовную основу нашего общества: национальное самосознание, патриотизм, стремление трудиться на общее благо, уважительное отношение к человеку труда. Но многих негативных процессов, происходивших в стране, на Кубани удалось избежать благодаря созидательной деятельности новой административной команды, которая возглавила Краснодарский край в конце девяностых годов.

Губернатор Кубани Николай Кондратенко и его соратники приложили поистине титанические усилия, чтобы сохранить экономику края, рабочую атмосферу на предприятиях и снять напряженность в обществе. Именно тогда и родилась идея повысить роль человека труда, вернуть уважительное отношение к людям, удостоенным высших государственных наград, сделать их примером для подрастающих поколений. И эту инициативу поддержала краевая власть и профсоюзы региона.

Учредительный съезд, посвященный созданию общественной организации «Герои Отечества», стал важным событием в общественной жизни Краснодарского края. Его участники, своим самоотверженным трудом вписавшие яркие страницы в летопись Кубани, поддержали идею создания организации, призванной сохранить традиции трудовой славы, заложенные много лет назад. Возвращение к истокам означало, что заслуги орденоносцев помнят и ценят, а их жизненный опыт и ответственное отношение к своему делу востребованы новым поколением.

Как подчеркнул председатель Краснодарской краевой общественной организации «Герои Отечества», Герой Социалистического Труда, Герой труда Кубани Николай Горовой, главная задача — это воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, уважении к человеку труда. Немаловажно и духовное воспитание, и эту задачу старшее поколение выполняет, используя сой богатый опыт. Среди орденоносцев немало работников сельского хозяйства, производственников, прославленных спортсменов.

— К своему юбилею «Герои Отечества» подошли как мощная реальная общественная организация, способная решать все социально важные общественные вопросы. Эстафета патриотизма, наставничества, традиций людей труда продолжается, и это значит, что у нынешних героев труда впереди много работы,— отметил Николай Горовой. — Время неумолимо движется вперед, и общественная организация «Герои Отечества» продолжает возрождать лучшие традиции трудового воспитания молодежи и уважительного отношения к человеку труда.

С первых дней образования организации мы с благодарностью отмечаем поддержку руководства края. В настоящее время — со стороны главы региона Вениамина Кондратьева и председателя ЗСК Юрия Бурлачко, депутатов кубанского парламента. Благодаря этому мы можем успешно реализовывать проекты по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному и трудовому воспитанию подрастающего поколения.

В полной мере нас поддерживает заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексей Копайгородский, сотрудники Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края во главе с его руководителем Галиной Москалевой. Также всегда получаем реальную помощь со стороны краевого Совета профсоюзов. Благодарен главам муниципальных образований, Совету ветеранов за помощь в реализации различных проектов. Двадцать лет — это весомый временной срок, но впереди еще немало важных задач, которые нам предстоит решать на благо родной Кубани,— акцентировал Николай Гриценко.

В ходе торжественного мероприятия «Во имя Кубани, во славу страны!» состоялось вручение памятных медалей в честь 75-летия со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ тем, кто удостоился за свой труд самых высших наград. Отметили памятными подарками руководителей комсомольско-молодежных бригад и звеньев. Были отмечены и молодые люди, ставшие победителями в конкурсах профессионального мастерства, лауреатами творческих фестивалей и добившиеся наивысших результатов в своей деятельности.

В тот же день в память о людях, внесших свой героический вклад в защиту нашего Отечества, укрепление его социально-экономического могущества, курсанты военного училища имени Штеменко возложили цветы к арке Героев в сквере имени маршала Жукова.

Михаил МУСАЕВ