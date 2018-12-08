Фундамент гражданского общества

Советник главы администрации (губернатора) Краснодарского края, председатель Совета при главе региона по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев и председатель комиссии Совета по развитию благотворительности и добровольчеству Людмила Васильева наградили лауреатов общественной награды «За благотворительность и добровольчество — Благотворитель Кубани» за 2018 год.

Почетными гостями торжества стали Уполномоченный по правам предпринимателей Краснодарского края Игорь Якимчик и председатель комитета ЗСК по физкультуре и спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов.

В зале Краснодарской филармонии имени Г. Пономаренко собрались те, кто всячески участвует в жизни других людей, помогает на безвозмездной основе, даря им радость и надежду. Поздравив от имени главы края Вениамина Кондратьева всех участников торжества с Днем добровольца (волонтера), Андрей Зайцев сказал:

— Мы в одиннадцатый раз проводим церемонию награждения, и приятно видеть в зале добрые и светлые лица тех, кто активно помогает людям. Благотворительности много не бывает, и, чем больше будет общественного признания людей, которые не ради наград и лауреатских званий занимается добровольчеством, тем легче всем нам, обществу, государству будет решать те или иные проблемы малоимущих, детей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Наши добровольцы везде: не только на крупных праздниках, таких как Олимпиада и чемпионат мира по футболу, но и во время ликвидации последствий стихийных бедствий. И таких людей становится всё больше и больше. По оценке некоторых экспертов, их число составляет почти десять процентов от всего населения. Тех, кто считает себя добровольцами и на постоянной основе участвует в благотворительности,— уточнил Андрей Зайцев.

Затем состоялось награждение лауреатов общественной награды «За благотворительность и добровольчество — Благотворитель Кубани» за 2018 год в номинациях «Добровольчество», «Корпоративная благотворительность», «Забота о детях», «Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья», «Работа с молодежью» и др.

Как известно, президент России Владимир Путин объявил 2018-й Годом добровольца и волонтера. Это признание их заслуг перед людьми, перед самыми простыми гражданами нашей страны. Они оказывают помощь и поддержку, вносят неоценимый вклад в развитие Кубани и России. Это год тех, чья воля, энергия и великодушие являются главной силой страны.

Волонтеры трудятся в социальных учреждениях, помогают найти пропавших людей, оказывают посильную помощь пострадавшим от стихийных бедствий, охраняют экологию и заботятся о сохранении культурного наследия, организуют сбор средств на лечение и реабилитацию людей, устанавливают личности погибших в Великую Отечественную войну, помогают в проведении крупнейших мероприятий. Они всегда там, где требуется горячее сердце и рука помощи.

Для добровольцев и благотворителей стало смыслом жизни посвящать свое время, талант и энергию помощи людям. Именно поэтому добровольчество и благотворительность многие считают фундаментом гражданского общества.

Михаил МУСАЕВ