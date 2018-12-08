Достойные условия для жизни горожан

В городской Думе Краснодара прошло традиционное планерное совещание, на котором депутаты обсудили организацию пассажирских перевозок, новую схему поставки газа для коммунально-бытовых нужд с 1 января 2019 года, а также рассмотрели вопрос, касающийся организации и проведения новогодних мероприятий для детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Провела совещание председатель городской Думы Вера Галушко.

Тема городского общественного транспорта находится всегда в поле зрения не только горожан-пассажиров, но и депутатов и представителей муниципального профильного департамента. Тем не менее горожане жалуются на загруженность автобусов и маршруток в часы пик, отсутствие транспорта большой вместимости на пригородных маршрутах. Довольно много претензий к качеству осуществляемых перевозок. Председатель городской Думы Вера Галушко на прошедшем в октябре планерном совещании предложила депутатам проехать в общественном транспорте в часы пик и проверить, соответствуют ли жалобы жителей действительности.

По итогам поездок депутаты сошлись во мнении: особенно сложная ситуация складывается именно на пригородных маршрутах, особенно в поселках Знаменский и Белозерный, а также в станице Елизаветинской. Да и в городе, как оказалось, есть проблемные вопросы: «комсомольцы» до сих пор возмущены тем, что закрыли 27-й маршрут, а жители Гидростроя недовольны изменением маршрута троллейбуса №12 и отсутствием 35-й маршрутки. Словом, вопросов к основному докладчику — заместителю директора, начальнику отдела организации перевозок Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимиру Анфиногенову было немало. Начал он с работы троллейбусного маршрута.

— С 2016 года проведены мероприятия по оптимизации маршрутной сети, включая троллейбусную маршрутную сеть,— сказал он. — Решения об изменении схемы движения троллейбусного маршрута №12, а также об отмене маршрута №3, следующего от стадиона «Кубань» до улицы Круговой, приняты после детального изучения и анализа транспортной подвижности населения. По результатам исследования было установлено, что ранее действовавшие схемы движения были не востребованы пассажирами, что приводило к нерациональному использованию подвижного состава. В то же время данные обследования пассажиропотока по новой схеме движения троллейбуса №12 показали, что новый путь более удобный и востребованный.

Депутат Ольга Семенова отметила, что троллейбус №12 ходит достаточно редко, и предложила усыновить интервал движения до 10—15 минут. А Владимир Марянян предложил восстановить этот маршрут по прежней схеме, отметив, что он был удобен для жителей.

Объяснил Владимир Анфиногенов и почему был закрыт маршрут №35.

— Исследование, проведенное специалистами нашего департамента, показало, что количество пассажиров, следующих от начального до конечного остановочного пункта по автобусному маршруту №35, составляет всего 0,4 процента от номинальной вместимости. Причем наиболее востребованными являлись те участки пути следования, где перевозка пассажиров осуществляется троллейбусами №13, 21 и 31, а также автобусом №2,— пояснил он. — Кроме того, чтобы не допустить ухудшения транспортного обслуживания, было изменено движение автобуса №93.

Депутат Владимир Недилько не согласился с докладчиком, отметив, что теперь жители микрорайона Гидростроителей не имеют возможности доехать до Краевой клинической больницы №1 без пересадок. Недовольство краснодарцев вызывает и отмена автобусного маршрута №27, связывающего КМР и центр города (Кооперативный рынок).

— Путь следования маршрута имел наибольшее наложение на схемы движения троллейбусных маршрутов, в том числе троллейбуса №20, который идет из КМР до железнодорожного вокзала,— пояснил Владимир Анфиногенов. — Кроме того, чтобы обеспечить транспортное обслуживание жителей улицы Уральской (участка пути следования маршрута №27), на котором отсутствует троллейбусная линия, было принято решение изменить маршрут автобуса №44 «Комсомольский микрорайон — автовокзал „Южный”».

— И все-таки движение автобусного маршрута №27 нужно восстановить,— сказал Игорь Самохин. — Чтобы можно было без пересадки доехать до центральной части. Это был очень удобный маршрут, которым долгие годы пользовались тысячи жителей микрорайона.

Единогласно высказались парламентарии и за то, что в Краснодаре на многих маршрутах необходимо увеличивать количество транспортных средств. Касается это и Школьного микрорайона, и станицы Елизаветинской, и поселков Пригородный и Знаменский. Например, Галина Качура рассказала, что убедилась лично: в часы пик в автобусе №157А, следующем от КМР до 117-го километра железной дороги Краснодар — Кавказская, проехать в комфортных условиях практически невозможно. Такой же переполненный в часы пик и автобус №136А.

Из поселка Пригородный и с дач каждое утро едут на работу и везут детей в детские сады (это при условии, что большинство школьников возят специальные автобусы) в Комсомольский микрорайон сотни людей. Они жалуются, что порой автобусы не всегда останавливаются на остановках по причине загруженности. А по вечерам, напротив, из Комсомольского микрорайона невозможно уехать. Людям приходится доезжать до конечной остановки в поселке Знаменский на №150А и делать пересадку. Это и неудобно, и недешево. Ведь проезд в том же 157-м стоит 30 рублей. А если едешь не один?

— В часы пик на этих маршрутах необходимо вводить дополнительные автобусы, причем большой вместимости,— сказала Галина Качура.

Владимир Анфиногенов пояснил, что на основании данных обследования пассажиропотока департаментом готовятся документы для введения дополнительных маршрутных графиков на маршруты №150А и 157А.

— Что касается замены существующих автобусов на автобусы большей вместимости, в том числе постановки низкопольного подвижного состава, то отмечу, что его приобретение осуществляется в рамках целевых программ. Нашим департаментом внесены предложения по включению в Государственную программу Краснодарского края «Доступная среда» мероприятий по приобретению в период с 2019 по 2025 год 80 троллейбусов с автономным ходом и 120 трамвайных вагонов,— сказал он. — А приобретение подвижного состава частными перевозчиками осуществляется за счет собственных средств. И мы не можем обязать их приобрести автобусы большой вместимости — можем только рекомендовать.

По итогам рассмотрения первого вопроса депутаты предложили ввести новые автобусные пассажирские маршруты «Юбилейный микрорайон — ТРЦ „Мега-Адыгея”», от новостроек Пашковского микрорайона — от улицы Лавочкина в направлении улиц Бородинской, Ставропольской к ТЭЦ, из Школьного микрорайона и поселка Плодородный до центра города. Также депутаты предложили увеличить количество рейсовых автобусов на маршрутах №34, 65, 41, 2, 43, 3, 4, 11, 45, 25, 47, 48, 58, 62, 78, 93, 85, 37, 39. Максим Бурлачко отметил, что необходимо оборудовать немало и остановочных павильонов. Например, от улицы Российской до Ростовского шоссе, по улицам Академика Королева, Кирилла Россинского, Красных Партизан и другим.

— Мы должны понимать: речь идет прежде всего о перевозке людей. И раз жители обращаются к нам с жалобами, значит, они недовольны качеством перевозок,— обратилась Вера Галушко к представителям Департамента транспорта. — Только совместными усилиями мы сможем улучшить транспортное обслуживание населения.

Второй вопрос, который рассмотрели депутаты, касался правовых особенностей перевода населения на работу с новым поставщиком газа — ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». По словам директора Департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, жителям Краснодара и пригородов с 1 января 2019 года природный газ будет поставлять ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» — единый поставщик природного газа в Краснодарском крае.

Это означает, что до 1 января 2019 года жителям города будет необходимо заключить договоры поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», которое берет на себя обязательство обеспечивать бесперебойную поставку газа населению в необходимом объеме и гарантирует качество поставляемого газа в соответствии с ГОСТами.

Абонентам предложено несколько вариантов заключения договоров. Первый: заполнить бланки оферты, то есть намерения заключить договор, и опустить их в установленные в отделениях Почты России прозрачные ящики.

Второй вариант: передать бланк непосредственно на участок ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» (улица Октябрьская, 44).

Есть еще и третий вариант: передать бланки в свои управляющие компании, если, конечно, они их собирают и в итоге передадут новому поставщику.

Депутат городской Думы, генеральный директор АО «Краснодаргоргаз» Александр Семенко пояснил, что оплату за газ, полученный с 1 января 2019 года, потребители должны будут производить уже в адрес нового поставщика — ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» по установленным тарифам. Но, заверил он, роста цены газа для населения в связи со сменой поставщика не произойдет.

— Достигнутое соглашение об изменении схемы поставки газа населению является результатом планомерной и конструктивной работы наших организаций и органов краевой и городской власти. В связи с переходом к ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» полномочий по поставке газа и во избежание в дальнейшем каких-либо недоразумений в части взаиморасчетов всем городским потребителям необходимо полностью рассчитаться с АО «Краснодаргоргаз» за поставленный до конца текущего года газ. Для этого необходимо в срок до 15 января 2019 года передать показания счетчиков по состоянию на 31 декабря 2018 года и произвести окончательный расчет по полученным от нас в январе 2019 года квитанциям.

Александр Семенко добавил, что с нового года АО «Краснодаргоргаз» также продолжит осуществлять деятельность по транспортировке газа по своим сетям, их эксплуатации и технологическому присоединению к ним новых потребителей, а также по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Об организации праздничных мероприятий для детей из социально незащищенных семей депутатам рассказал начальник Управления по социальным вопросам Александр Черепахин. По его словам, в настоящее время проводится работа по организации и проведению двадцати муниципальных новогодних театрализованных представлений «Новогодняя фантазия», которые пройдут в ТО «Премьера» для семнадцати тысяч ребятишек, нуждающихся в особой заботе государства. Также дети получат новогодние подарки.