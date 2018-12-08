Бережно сохраняя традиции

Депутат городской Думы Краснодара Галина Юрьевна Качура и заместитель главы администрации Карасунского округа Олег Иванович Здрок посетили праздник, посвященный 115-летию ООШ №7.

Школа №7 имени Евдокии Давыдовны Бершанской — настоящий островок детства, хранительница традиций и бесценного педагогического опыта.

Школ в Краснодаре достаточно, но все родители хотят, чтобы их ребенок не просто выучился, получил необходимые знания и прекрасное воспитание, а стал в будущем успешным человеком. Именно таким учебным заведением и является основная общеобразовательная школа №7 имени Евдокии Давыдовны Бершанской.

1903 год прошлого века. Казачья станица Пашковская. Уже вошел в жизнь местного населения трамвай, связывающий станицу Пашковскую с Екатеринодаром. На конечной остановке трамвая в добротном кирпичном здании местное казачество открыло школу. Она была совместной для мальчиков и девочек. Двадцать восемь мальчиков и тринадцать девочек впервые сели за парты, чтобы научиться читать и писать, а также изучать Закон Божий. Всё время спокойной дореволюционной и довоенной жизни школа была культурным центром станицы: здесь отмечались общие праздники, станичники проводили собрания, работала общественная библиотека, фонд которой насчитывал чуть более ста книг, что по тем временам было немало.

Во время Великой Отечественной войны в школе располагался госпиталь. Свое сорокалетие школа встретила под обстрелами немецких орудий. Здание было сильно разрушено, но уже в победном 1945 году она приняла первых послевоенных учеников. До сих пор стены школы в некоторых местах имеют следы от пуль и снарядов того страшного времени.

За всё свое существование школа была и гимназией, и средним образовательным учреждением. Сейчас 7-я школа имеет статус основной. В 2015 году школе присвоили имя легендарной летчицы, участницы Великой Отечественной войны, командира 46-го гвардейского ночного бомбардировочного полка, почетного гражданина г. Краснодара Евдокии Давыдовны Бершанской, полк которой в годы войны базировался в районе аэропорта.

За 115-летнюю деятельность школа выпустила в жизнь более пяти тысяч выпускников, которые внесли значительный вклад в развитие и процветание Краснодара и нашей страны. Среди них учителя, врачи, юристы, выдающиеся спортсмены, творческие личности, общественные деятели, руководители различных предприятий, в том числе и «Авиалиний Кубани». Это серебряный чемпион мира по прыжкам на батуте Алексей Чивяга; народный артист России, дирижер Владимир Понькин; Герой России, летчик-космонавт Геннадий Падалка. Выпускникам 2015 года с борта МКС Геннадий Падалка отправил видеообращение, в котором пожелал стать успешными людьми и стремиться только вперед. Видеообращение подписал просто: «Летчик-космонавт, Герой России, выпускник вашей школы 1973 года Геннадий Падалка».

Разумеется, школа не была бы такой выдающейся, если бы не ее мудрое руководство. Многие успехи и достижения учащихся, педагогов школы связаны с именами ее руководителей: В. Д. Булгакова, Е. А. Перетриевой, Г. А. Осиповой, А. А. Огородник, Г. П. Русановой, И. Н. Кобацкого, В. И. Важинского, Е. Г. Суховой, В. И. Бурмистрова и др. Огромную роль в развитии образовательного учреждения играет выпускница школы, ныне директор Инна Григорьевна Левицкая, которая выбрала верный курс и ведет школу к новым высотам.

Конечно же, необходимо вспомнить тех, кто изо дня в день плечом к плечу идет в ногу со временем. Это учителя М. В. Яковлева, В. П. Кваша, Л. В. Жучкова, Л. Н. Савченко, М. С. Ковалева, Т. Ю. Кривуля, Л. Ф. Трекутьева, Г. Я. Федорченкова, К. Г. Якубова, Т. В. Шевченко и многие другие, которые и сейчас у школьной доски, на заслуженном отдыхе, и те, которых с нами нет. Но этими людьми дышит школа, гордятся дети, родители, жители города.

У школы хорошая материально-техническая база: она располагается в комфортном одноэтажном здании, имеется небольшой, но уютный спортзал, спортивная площадка, где дети играют в футбол круглогодично, буфет, библиотека. Школа оснащена современным компьютерным классом, обеспечивающим доступ в Интернет, АРМами, медицинским и прививочным кабинетами.

Особая гордость — школьная музейная комната имени Евдокии Давыдовны Бершанской, где традиционно проводятся мероприятия и встречи с ветеранами как в рамках месячника военно-патриотической работы, так и во время внеурочной деятельности.

На протяжении нескольких лет школа работает над возрождением традиций казачества: созданы и активно работают пять классов казачьей направленности, работу которых курирует казачье общество имени Атамана Величко во главе с атаманом С. А. Пономаревым, куратором классов казачьей направленности Ю. П. Козыриным. На протяжении нескольких лет учащиеся первых классов приглашаются на торжественное посвящение в казачата при главе города.

Сегодня в школе обучается 612 учеников: 282 мальчика и 330 девочек, и эта цифра увеличивается с каждым годом. Работают 36 педагогов, среди которых пять выпускников школы, в том числе и ее директор Инна Григорьевна Левицкая, семь специалистов высшей и девять — первой категории, три молодых специалиста, шесть человек технического персонала. Людмила Ивановна Демусенко — самый любимый завхоз школы, здесь также трудится экономист Светлана Сергеевна Зубарева и библиотекарь Олеся Владимировна Гетьман.

Школа имеет статус муниципальной инновационной площадки по нравственному воспитанию в классах казачьей направленности, здесь активно развивается движение юных жуковцев и ИЮД и детская организация самоуправления «Семь звезд». Она является победителем, призером, лауреатом международных, всероссийских, краевых и муниципальных конкурсов, таких как «Бритиш бульдог», «ЮИД», «Молодые дарования Кубани», «Традиции и новаторство», «Спортивные надежды Кубани» и многие другие…

Каждый, кто хоть раз бывал в школе №7, знает, что здесь стараются найти подход к каждому ребенку,— над этим работает социально-психологическая служба школы. К здоровью ребенка тоже особое отношение. Школьники обеспечиваются здоровым питанием, действует программа «Молоко». Школа стремится обеспечить гармоничное развитие ребенка, раскрыть всё самое лучшее в нем.

Помимо основного общего образования в школе созданы и условия для развития внеурочной деятельности. Тянешься к наукам? К твоим услугам познавательно-интеллектуальные кружки. Влечет искусство? Тогда добро пожаловать в кружки художественно-эстетического направления. Любишь спорт? Тогда тебе прямая дорога в спортивные секции. Налажена тесная связь с другими школами, ГДК, учреждениями дополнительного образования. Стоит ли после всего этого удивляться тому, что в школе №7 учиться не только интересно, но и комфортно?

Выпускники с радостью вспоминают годы своей учебы в школе №7. Особенно памятны театрализованные праздники, дни самоуправления, покровские и масленичные ярмарки, конференции родителей и др. Важна как для самих детей, так и для их родителей и та атмосфера добра, сотрудничества и взаимопонимания, которая царит в школе. Потому многие из них ведут сюда учиться своих детей.

Активное участие в работе школы принимает и родительская общественность. Вот уже на протяжении двух лет родительский комитет школы возглавляет Н. С. Чижикова, вносящая большой вклад в развитие школы.

Директор школы Инна Григорьевна Левицкая благодарна депутату городской Думы Краснодара Галине Качура за многолетнюю совместную работу.

За время депутатской деятельности с 2013 года школе на капитальный, текущий ремонты и укрепление материально-технической базы выделены средства, благодаря чему произведен ремонт медицинского и процедурного кабинетов, ремонт рекреации коридора, столовой, приобретена мебель, изготовлена проектно-сметная документация на установку узла учета тепловой энергии, приобретена сплит-система в учительскую комнату, посуда для школьной столовой и микрофоны на проведение культурно-массовых мероприятий, а также организована поездка школьников по местам боевой славы в Гузерипль.

Кроме этого Галина Качура ходатайствовала перед администрацией города о ремонте кровли и подъездной дороги к учебному заведению, а также о присвоении школе имени Евдокии Бершанской.

Самое главное в школе — ее душа. Тот дух, который формируется коллективом учителей, учеников и их родителей. Школьные стены будут неумолимо отсчитывать время: 30, 40, 50… 100, 115 лет, а школа всё равно будет оставаться молодой, потому что эти стены наполнятся новыми звонкими голосами, ведь у школьного духа нет возраста!

Михаил МИШИН