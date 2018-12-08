Подспорье для мам

Управления ПФР в городах и районах Краснодарского края продолжают прием заявлений от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года.

На сегодняшний день в Краснодарском крае подано 1357 заявлений на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала на второго ребенка. По 1154 уже идут выплаты. Отделением ПФР по Краснодарскому краю перечислено семьям Кубани более 76 миллионов рублей.

Напомним, что правом на ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала может воспользоваться семья, постоянно проживающая на территории РФ, при условии того, что и мама, и второй ребенок являются гражданами России, а также при условии того, что второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Еще одним, но не менее важным критерием является размер дохода семьи. Он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина (в крае полуторакратный прожиточный минимум составляет 16711,5 рубля). Сама же ежемесячная выплата в Краснодарском крае составляет 9845 рублей.

Реализовать такую возможность нуждающаяся семья может в любой момент до достижения вторым ребенком полутора лет. Но следует отметить, что если обращение подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка до обращения в территориальное Управление ПФР, то сумма ежемесячных выплат будет перечислена гражданину в полном размере. Если заявление было подано позднее шести месяцев ребенка, то сумма будет начисляться с момента обращения. Однако первый выплатной период рассчитан на год, после чего необходимо подать новое заявление на начисление.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Выплаты можно в любой момент приостановить.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России или же дистанционно по Интернету — через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР es.pfrf.ru.