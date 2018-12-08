Любимый мюзикл на новый лад

Первого и второго декабря на сцене краснодарского Музыкального театра состоялась премьера мюзикла А. Лернера и Ф. Лоу «Моя прекрасная леди».

В основе сюжета пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион» о профессоре фонетики Генри Хиггинсе, который заключает пари с коллегой-лингвистом, полковником Пикерингом о том, что через полгода сделает из лондонской цветочницы Элизы Дулиттл настоящую леди.

О том, как создавался спектакль перед премьерой, рассказали и. о. генерального директора Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова Валерия Полторанина, главный режиссер и балетмейстер краснодарского Музыкального театра Александр Мацко, ведущие солисты краснодарского Музыкального театра, исполняющие главные роли в мюзикле: Татьяна Еремина, Владимир Кузнецов, Владислав Емелин; Андрей Климов, художник по костюмам (Москва).

Валерия Полторанина отметила, начиная пресс-конференцию, что впервые на краснодарской сцене осуществлена постановка лицензионного спектакля.

Права на его постановку были приобретены у американской компании Tams-Witmark, ведущего лицензиара классических бродвейских мюзиклов. Было соблюдено немало нюансов, чтобы премьера мюзикла «Моя прекрасная леди» состоялась. Руководитель поблагодарила Министерство культуры региона за оказанную поддержку.

— В течение четырех месяцев мы с солистами, артистами хора, балета, оркестра разбирали этот потрясающий материал, разучивали музыкальные партии и танцы. Была проведена большая работа по созданию декораций, костюмов. Мои любимые московские художники-постановщики Анастасия Глебова и Андрей Климов придумали красивейший спектакль. Одним словом, вся наша огромная команда получила истинное удовольствие от возможности прикоснуться к произведению А. Лернера и Ф. Лоу,— рассказал режиссер-постановщик и балетмейстер-постановщик спектакля Александр Мацко.

Первое представление мюзикла «Моя прекрасная леди» состоялось 15 марта 1956 года в Нью-Йорке.

В Краснодарском театре оперетты легендарный мюзикл ставился несколько раз: премьеры состоялись 24 мая 1968 года и 28 июня 1985 года.

Через полвека после первой постановки мюзикл вновь на краснодарской сцене. Зрителей ждет атмосфера 50-х годов ХХ века — эпохи расцвета стиля «Нью лук», созданного Кристианом Диором, и яркий мир персонажей с особым английским колоритом в исполнении Татьяны Ереминой, Владимира Кузнецова, Владислава Емелина, Карины Петровской, Алексея Григорьева, Андрея Трегубова, Степана Яковлева и многих других.

— Это очень интересная, сложная и ответственная работа! Настоящее событие в моей творческой карьере, потому что до этого я никогда не участвовала в мюзикле и не исполняла роли драматического плана,— говорит Татьяна Еремина. — Огромное спасибо коллегам за поддержку!

Московский художник по костюмам Андрей Климов в краснодарском Музыкальном театре работал над постановками оперетты «Ночь в Венеции», балета «Анна Каренина», мюзикла «Джаз для настоящих леди» и других постановок.

— На сегодняшний день мюзикл «Моя прекрасная леди» — один из самых масштабных спектаклей, оформленных мной,— признается он. — Большое количество персонажей, номеров и сцен надо было держать в голове, сделать разными по цвету и настроению. Для меня всегда радостно встречаться с сотрудниками пошивочного и других цехов «Премьеры». Здесь работают удивительные профессионалы и перфекционисты. Очень надеюсь, что краснодарские зрители оценят наш совместный труд и у спектакля будет долгая жизнь на сцене.

В следующий раз спектакль «Моя прекрасная леди» можно будет увидеть 18 и 19 января.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото Юрия КОРЧАГИНА