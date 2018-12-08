Фестиваль с таким девизом впервые прошел в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора. Его лауреаты — певцы и музыканты уверенно выступили на большой сцене совместно с известными профессиональными коллективами.

— У нашего фестиваля особый формат,— говорит член жюри хормейстер Кубанского казачьего хора заслуженная артистка России Наталья Коротенко-Губа. — Большая сцена очень важна для юных талантов. Поэтому мы впервые по типу телепрограммы «Голос» решили создать ситуацию, когда талантливые юные исполнители совместно с профессионалами делают совместный проект.

Фестиваль «Большая сцена — юным талантам» был объявлен в крае весной и посвящался 80-летию художественного руководителя и главного дирижера Кубанского казачьего хора, народного артиста России, дважды лауреата Государственной премии РФ, профессора, композитора Виктора Захарченко. Но это совсем не означало, что участники должны представить на конкурс только народный репертуар. Занимаясь воспитанием будущих музыкантов, Виктор Гаврилович ориентирует их изучать музыкальное искусство в самом широком его проявлении, отдавая приоритет классике, без которой не получится хорошего артиста. Вот и новый фестиваль музыкального исполнительства под эгидой старейшего профессионального казачьего коллектива страны не ограничивал его участников в жанрах.

— Поначалу был отборочный тур, на котором выступили вокалисты и инструменталисты от пяти до двадцати лет, а те, кто не смог приехать, присылали нам видеофайлы с записью выступлений, которые мы отсматривали все вместе,— делится ходом работы жюри заслуженная артистка Кубани Мария Лизвинская. — Претенденты были даже из таких далеких уголков края, как Армавир и Сочи, где в это время свирепствовало наводнение. Приехали те, у кого было огромное желание поработать с профессиональными коллективами.

— Отборочный тур показал, кто из участников конкурса может подготовить свой номер с одним из трех профессиональных коллективов, которые работают в составе ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор»: камерным инструментальным оркестром «Благовест», казачьим ансамблем «Кумовья» или ансамблем «Казачья душа», которым я руковожу более двадцати лет,— говорит член жюри народная артистка России, заслуженная артистка Украины Татьяна Бочтарева. — Каждый коллектив выбрал по несколько лауреатов — и начался самый ответственный период фестиваля: репетиционный.

Пожалуй, этот тур для конкурсантов останется долго в их памяти. Требования руководителей к ним были такими же, как и к профессиональным артистам. Как знать, может, настанет тот день и час, когда выпускницы Детской школы искусств №13 города Краснодара домристки Елена Ткаля и Екатерина Проскурякова, а также лауреат краевых и международных конкурсов из школы имени В. Захарченко Диана Рабочая, лихо играющая на гармони, будут приняты в состав ансамбля «Казачья душа», с которым так здорово исполнили на гала-концерте фестиваля известную народную мелодию «Ой, пры лужку, при лужке…».

В сопровождении ансамбля совсем по-иному зазвучала и русская народная песня «Шашку бери» дуэта мальчиков из сельского клуба хутора Ленинского Медведовского сельского поселения Тимашевского района — Евгения Чаплыгина и Владимира Скачкова. Что же касается красавицы Дарии Пряхиной и пятилетней певицы Александры Ларькиной из Сочи, которые также пели с «Казачьей душой», то их номера могли бы украсить любой концерт. Кстати, Сашу вы могли видеть в известной телепередаче Первого канала «Лучше всех», где она выступила в три года.

Кстати, многие из участников этого фестиваля уже имеют звания лауреатов. Районный Дом культуры «Адлер» города-курорта Сочи представил на конкурс лауреата международных и всероссийских конкурсов Викторию Беккер, а заслуженный работник культуры России, Украины и Кубани Валентина Ярешко — свою талантливую ученицу Полину Житлову, которой присвоено звание «Молодое дарование России» и Гран-при Международного фестиваля русской песни имени Д. Хворостовского и Е. Образцовой в Лондоне. Представляете, как звучали их песни в сопровождении казачьего ансамбля «Кумовья» под управлением Александра Сафонцева!

Трех солисток взял под свое крыло оркестр камерной музыки «Благовест». Его художественный руководитель заслуженная артистка Кубани Лариса Городжанова и все десять музыкантов оркестра немало поработали, чтобы довести до совершенства показательное выступление победителей конкурса. Софья Федосеева из Армавира исполнила песню Виктора Захарченко «Белый тополь, белый клен» на стихи Ольги Сергань, а ее землячка Юлия Хоролец — думку «Витрэ буйный» на слова Тараса Шевченко. Обе девушки оканчивают школу и продолжат музыкальное образование, чтобы в перспективе попробовать сделать сольную карьеру в одном из профессиональных коллективов.

А вот 19-летняя Екатерина Рубанова из Мостовского района уже на пути к этому: она студентка первого курса Краснодарского института культуры, причем эстрадно-джазового отделения. В ее репертуаре песни, которые исполняют Ани Лорак, Полина Гагарина, Тамара Гвердцители, Земфира… Но членов жюри она покорила песней Елены Колпаковой «Плач матери», за что и получила Гран-при этого фестиваля.

— Я счастлива, что, участвуя в этом конкурсе, познакомилась с замечательными людьми,— поделилась с нами восторженным настроением Катя Рубанова. — Я ведь стремлюсь стать певицей, а занимаясь с такими профессионалами, как здесь, достигнуть можно многого.

Все устроители и участники нового фестиваля «Большая сцена — юным талантам» пришли к единогласному мнению, что уникальное пока содружество юных талантов с профессиональными коллективами весьма востребовано, за этим форматом будущее.

Наталья ПУГИНА