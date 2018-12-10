Курорт подружился с котиками

О бездомных котиках позаботятся в горах Сочи. Реализация специальной программы началась на курорте «Роза Хутор». Для этого крупнейший горный комплекс страны заключил соглашение с АНО «Друг» - организацией сочинских зоозащитников, работающих над решением проблемы регулирования численности безнадзорных животных в городе.

- Единственный гуманный способ, который позволяет регулировать и сокращать численность бездомных животных – их стерилизация. Еще недавно уличных животных в Сочи просто-напросто убивали. Зоозащитники города создали некоммерческую организацию «Друг», которая сегодня занимается отловом животных, содержанием их в приютах, поиском новых хозяев и стерилизацией. Стерилизация проводится на собственные средства организации. Чаще всего – это помощь неравнодушных людей. И мы очень рады, что такой крупный курорт как «Роза Хутор» не только ответственно относится к братьям нашим меньшим, но и помогает в решении непростой задачи. Это первая организация Сочи, которая решила поддержать нас, - рассказала директор АНО «Друг» Виктория Мыльникова.

В рамках взаимодействия «Роза Хутор» планирует оказывать зоозащитникам материальную помощь, а АНО «Друг», в свою очередь, займется уходом за безнадзорными кошками, найденными на территории курорта.

- Бездомные собаки и кошки заслуживают сочувствия и заботы со стороны людей. Котиков любят все, мы – не исключение, и вот теперь при поддержке АНО «Друг» рассчитываем обеспечивать стерилизацию, вакцинацию и передержку пойманных на курорте кошек. Затем кошки будут возвращаться на курорт, занимая соответствующую экологическую нишу и не подпуская к нашим рубежам мышей и крыс. Таким образом, партнерство с зоозащитными организациями – способ системного и цивилизованного решения задачи регулирования численности безнадзорных животных, обитающих на обжитой человеком территории, - подчеркнул директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Стоит отметить, что это не единственная инициатива горного комплекса в деле заботы о бездомных животных. Еще летом «Роза Хутор» начал сотрудничество с крупнейшим сочинским приютом для собак «БИМ», в который передаются бездомные псы, найденные на курорте. В свою очередь волонтерские команды «Роза Хутор» оказывают помощь в обустройстве приюта. Дважды группы сотрудников курорта совершали выезды в приют для выполнения строительных и ремонтных работ.

Ирина СИЗОВА