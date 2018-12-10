Алексей Александров: «В Керчи была провокация бывшей страны Украины»

Мнения 93% граждан России и профессора права совпали полностью.

Служба мониторинга общественного мнения провела опрос среди граждан страны на предмет их реакции на действия российских пограничников в отношении украинских нарушителей морских границ.

93% респондентов отметили, что действия военнослужащих РФ одобряют. При этом почти 80% опрошенных назвали инцидент близ Керченского пролива провокацией украинских властей.

Казалось бы, вердикт здравого смысла очевиден – провокация безответственных властей. Однако, западные политологи и официальные лица (особенно в США) продолжают обвинять Россию в «агрессии против мирных судов».

В чём причина такого вопиющего абсурда и «вывиха сознания»? Первый заместитель Комитета по законодательству Совета Федерации Алексей Александров объяснил подноготную происходящего в интервью изданию REGNUM. Будучи одним из блестящих знатоков современной юриспруденции, Алексей Александров имел возможность дать одновременно политическую и правовую оценку западной истерике:

– Наиболее реальным препятствием к мировому господству США была и остается Россия, как бы наше государство не называлось в разные периоды. И Китай. Европу они уже нейтрализовали. Проект объединенной Европы – это не что иное, как способ перекачки суверенитета из национальных столиц в Брюссель. А решения Брюсселя де-факто проходят строго под цензурой США. Точно так же и НАТО – главная задача этой организации состоит в лишении государств самостоятельного права распоряжаться своей военной силой.

– Относительно новой методикой для достижения мирового господства стал контроль над национальной идеологией и информацией. Об этом в своей книге недвусмысленно написал Барак Обама. Поэтому что Вас, собственно, удивляет в трактовках событий в Керченском проливе, где Россия пресекла нарушение государственной границы? Суверенного государства с названием «Украина» больше не существует, говорю Вам не как политик, а как наблюдательный юрист.

– США не могут простить нам два момента – Сноудена и Севастополь. Они уже считали вопрос создания натовской базы в Крыму решенным. Это звучит парадоксально, но потерю нашего Севастополя они восприняли как оскорбление. А как юрист со стажем, скажу – люди более склонны простить кражу, чем оскорбление.

– Вы неплохо знаете американцев, но Вы лично знакомы и с Президентом России: как в США могли рассчитывать, что американские эсминцы встанут на севастопольский рейд при Владимире Путине?!

– Они вообще очень во многом просчитались с Владимиром Путиным. Отсюда бессилие, злоба, недостойные для великих держав риторика и выходки. Ельцин в свое время сообщал Клинтону фамилию приемника. Они, видимо, решили, что ученик и последователь искреннего демократа Собчака станет «ручным». Просчитались…

– Но в США невнимательно читали того же самого Собчака. Вы знаете, какую он однажды дал оценку своему бывшему студенту, а потом помощнику и соратнику Владимиру Путину? «Блестящий прагматик и сильный тактик»! И я целиком подпишусь под этим суждением, добавив, что он ещё и патриот. Возможно, ему не хватает традиционно русского романтизма, но он – патриот. Поэтому – просчитались…