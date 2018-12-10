О подвигах Героев Отечества вспомнили горячеключевцы у Вечного Огня

Праздник мужества и патриотизма собрал у мемориального комплекса представителей разных поколений.

Ежегодно россияне отдают дань уважения Героям Советского Союза, Героям России, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы, за плечами которых личный подвиг, заслуживающий общественного признания и уважения. Открывая мероприятие, исполняющий обязанности главы Горячего Ключа Александр Кильганкин отметил:

– В этот день мы отдаем дань памяти не только нашим предкам – героям, но и чествуем современников, кто своим ратным и трудовым подвигом отстаивал честь и свободу России, ее независимость! Уверен, в летопись Горячего Ключа еще не раз будут вписаны выдающиеся достижения наших земляков. От всей души желаю ныне живущим Героям нашего Отечества крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. И светлая память тем, кого уже нет среди нас.

Среди жителей Горячего Ключа немало тех, кто отмечен высокими наградами: орденами трудовой славы, красного знамени, ударников пятилеток. Их служение Отечеству – яркий пример для подрастающего поколения, образец мужества и настоящего патриотизма. Именно они должны служить нравственным ориентиром в жизни для каждого из нас. В завершение мероприятия участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память ушедших Героев Отечества минутой молчания.

Праздник, посвященный памятной дате, продолжится сегодня в ТО «Перекресток». Здесь в 14 часов будет дан старт мероприятию «Мы гордимся славою Героев».