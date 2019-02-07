Спрятать партию наркотических средств в тюбике зубной пасты не удалось

Сотрудниками СИЗО-3 УФСИН России по Краснодарскому краю пресечена попытка доставки партии наркотических средств, спрятанных в тюбик с зубной пастой

Сотрудниками оперативного отдела СИЗО-3 УФСИН России по Краснодарскому краю, предотвращена попытка доставки партии наркотических средств, которые предназначались для осужденных, содержащихся в учреждении.

В ходе реализации оперативной информации, при досмотре передачи гражданина 1972 года рождения, в тюбике с зубной пастой, были обнаружены свертки с порошкообразным веществом темного цвета, предположительно являющегося наркотическим. После проведения следственных действий на месте происшествия задержанный был доставлен в отдел полиции.

В действиях гражданина, осуществлявшего передачу наркотических средств, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленнику грозит длительный срок лишения свободы.