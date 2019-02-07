Активисты ОНФ подняли транспортные проблемы Кубани перед руководством профильного ведомства

Эксперты Общероссийского народного фронта провели встречу с руководством министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Участники встречи обсудили транспортные проблемы региона.

В 2019 г. в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проводиться ремонтные работы в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях. Проект рассчитан на шесть лет, его общее финансирование составляет почти 26 млрд рублей. Среди крупных федеральных объектов, проектирование которых будет финансироваться в текущем году, – Дальний западный обход Краснодара (эта дорога является частью подхода к Крымскому мосту) и новый подъезд к Новороссийскому морскому порту по направлению Цемдолина – Портовая.

Всего в Краснодарском крае в 2019 г. планируется отремонтировать более 600 км дорог за счет средств дорожного фонда региона, который составляет 31 млрд руб.

Эксперты ОНФ подняли вопрос о ремонте дорожной инфраструктуры улиц Титова и Ольховой в Горячем Ключе. С ноября 2018 г. данный вопрос находится на контроле активистов Народного фронта. Руководство министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края заверило общественников, что поручит администрации Горячего Ключа составить акт, содержащий объем и перечень дефектов, а также рекомендации по их устранению. Ремонтные работы данных улиц будут проведены летом 2019 г.

Участники встречи обсудили вопрос повышения стоимости проезда по маршруту Старокорсунская – ТЭЦ. С середины декабря 2018 г. в региональное отделение ОНФ стали поступать жалобы жителей станицы Старокорсунской на то, что в маршрутках, следующих из Краснодара в станицу, резко подорожал проезд. Причиной стал переход на нерегулируемый тариф по требованию федерального закона №220 после окончания срока действия предыдущего договора. Это общее требование для всей страны, на нерегулируемый тариф поэтапно переводятся все пассажирские перевозки. Тарифы будут и дальше меняться на многих маршрутах, а происходит это не одновременно потому, что в разное время истекает срок прежних договоров.

«Необходимо обеспечить плавное повышение тарифа и сохранить все действующие федеральные, региональные и местные льготы, чтобы общественный транспорт стал доступнее», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Даниэль Башмаков.

«Если расходы передвижения на общественном транспорте приравнять к расходам передвижения на личном автотранспорте, то граждане пересядут на автомобили, и город еще больше погрязнет в пробках», – добавил член регионального штаба ОНФ Сергей Кумбарули.

Активисты Народного фронта держат на контроле решение дорожных проблем в Краснодарском крае.