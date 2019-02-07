Глава администрации Ленинградского района подозревается в превышении должностных полномочий

Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы МО Ленинградский район по подозрению в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2017 года глава администрации из личной заинтересованности выдал своей теще разрешение на строительство индивидуального жилого дома по улице 417 Дивизии на земельном участке, который использовался на правах аренды. Данный участок расположен в границе защитной зоны объекта культурного наследия «Банк 1908 года», который является памятником истории и культуры. Выдача разрешения на строительство подобного рода в границах объекта культурного наследия предусматривает обязательное получение согласования с региональным органом охраны культурного наследия. В результате на участке был незаконно возведен объект капитального строительства в непосредственной близости от памятника истории и культуры.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных управлением ФСБ по краю.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю