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В Темрюке мужчину лишили свободы на 20 месяцев

Четверг, 07 февраля 2019 17:30
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36-летний мужчина осужден Темрюкским районным судом Краснодарского края за кражу мобильного телефона объявленной стоимостью 9450 рублей.

Находясь на паромном причале морского порта «Кавказ», темрючанин, действуя умышленно и из корыстных побуждений, тайно похитил мобильное устройство, с которым в последующем скрылся с места происшествия. Сотрудникам Анапского линейного отдела МВД России на транспорте удалось в короткие сроки установить личность похитителя телефона и произвести задержание.

На основании ч.2 ст.158 УК РФ суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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