Во Всероссийском детском центре подвели итоги I образовательной смены

С 24 января по 6 февраля во Всероссийском детском центре была реализована первая образовательная смена 2019 года. Она включала в себя 3 программы: гражданско-патриотический форум «Патриот России», профориентационную смену «Город мастеров» и дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Волонтер». Участниками смены стали 450 мальчишек и девчонок из 34 регионов страны.

В рамках профориентационной смены «Город мастеров» участники из разных регионов страны познакомились с историей рабочих профессий, открытиями, достижениями в науке и технике. Освоили представленные в центре профессий «Парк Будущего» компетенции: «Инженерия космических систем», «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ», «Ландшафтный дизайн», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Ресторанный сервис», «Строительные работы», «Флористика», «Фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Электромонтажные работы», «Электроника», «Прикладная эстетика», «Мобильная робототехника», «Прототипирование», «Обработка дерева на станках», «Технология моды», «Ремесленная керамика».

За 14 дней участники профориентационной смены «Город мастеров» разработали и защитили проекты по каждому направлению.

Флористика. 22 композиции из искусственных цветов, 22 букета в различных техниках, 22 сезонные композиции из природных материалов, 22 сувенира-цветка из фоамирана, 22 проекта озеленения интерьера на основе разработанных эскизов.

Прикладная эстетика. Сделан массаж рук 20 раз, покрытие ногтевой пластины лаком 40 раз, снятие лака 40 раз, дизайн ногтей вензель - 20, френч салонный 20, френч рисованный 20, композиция на ногтях 20.

Ремонт и обслуживание автомобилей. 40 раз провели разборку и сборку КПП (коробку переключения передач), 50 раз была разобрана и собрана тормозная автомобильная система, 40 раз произвели демонтаж и установку воздушного фильтра и датчика массового расхода воздуха бензинового двигателя; Полностью изучили системы автомобиля.

Строительные работы. В ходе работы ребята смогли собрать 6 перегородочных стен из листов гипсокартона, Построить 6 перегородок, для трёхкомнатной квартиры. Разработали и преуступили к созданию главного проекта «Мульт Дом».

Робототехника. Собрано 30 различных роботов для выполнения поставленной задачи. Написано 40 программ для роботов, в том числе с использованием датчиков гироскопа, определения цвета и расстояния.

Технология моды. Прослушали лекции по истории моды, материаловедению; познакомились с ручными и машинными швами; узнали какие стили в одежде существуют, как правильно корректировать фигуру с помощью одежды (скрывать недостатки и подчёркивать достоинства); узнали метод Макетирование; сами сделали брошь, коллаж и графику Инженерный дизайн CAD. Смоделированы 90 деталей и 15 сборок для задания "Пирамида", 105 деталей и 15 сборка для задания "Грузовик", 75 деталей и 15 сборок для модели "Кронштейн", также выполнены 8 самостоятельных заданий по инженерной графике уровня студентов 1 курса технического института.

Электроника. Познакомились с природой электрического тока, условными обозначениями элементов электрической цепи, с последовательным и параллельным соединением, принципами работы измерительных приборов и базовых элементов электрической цепи (резистор, конденсатор, катушка индуктивности), принципами работы электронных приборов (диод, транзистор) и даже принципами действия устройств микропроцессорной техники. По итогам реализации программы каждым обучающимися собрано более 50-ти электронных схем и устройств, таких как вентилятор, музыкальный дверной звонок с различными способами управления, защитная сигнализация, реагирующая на различные воздействия, автоматический уличный фонарь, светофор, индикатор, мегафон, детектор лжи, радиоприемник диапазона FM, цифровой диктофон с усилителем и многие другие.

Электромонтажные работы. За 8 занятий дети изучили свойства и характеристики электроэнергии, научились пользоваться электроизмерительными приборами. Собрали более 80 электрических элементов, и сделали 2 проекта: электробытовую проводку, Производственный проект "подача электричества от генератора".

Ремесленная керамика. Создана 21 чайная ложка методом ручной лепки из кома; 21 чайная пара (21 чашка, 21 блюдце) методом формования на гончарном круге, декорированы росписью глазурью. Изготовлено 6 ваз методом жгутикового плетения. Все изделия обожжены в муфельной печи и пригодны для утилитарного пользования

Лабораторный химический анализ. Освоили - работу на электронных технических и аналитических весах; выполнили взвешивания точных навесок химического вещества на

аналитических и электронных технических весах - 1186.5 г; приготавливили растворы — более 5 л; произвели отбор химической лабораторной посуды — 10 наименований; приготовили стерильные растворы — 3150 мл; провели качественный и количественный анализ 21 раз, работа с рефрактометром — 42 раза; калибровка пипетки и бюретки — 126 раз; работа с ручным капсулирующим устройством полуавтоматическим «МС» для заполнения твердых желатиновых капсул; приготовлено порошка для заполнения капсул 157.5 г. Изготовлено капсул — 1050 шт.; приготовлено микрокапсул -0.42 г.

Фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ. Выточено на фрезерном станке 12 деталей собственного дизайна(преимущественно свои имена) размерами 80*50мм.

Ресторанный сервис. Составлено 24 меню, произведено 24 калькуляции блюд, в игровой форме 12 раз обучающиеся посещали ресторан, где их встречали и обслуживали метрдотель, гардеробщик, официант. Сервировка стола 12 раз. Складывание салфеток в форме «Ромб» - 5, «Водяная лилия»-5, «Веер»-2, и «Роза» -12, «Смокинг» -6, «Конверт» -6, «Шатёр» - 12.

Инженерия космических систем. Научились создавать соединительный шлейф, собирать и разбирать космические аппараты, выявлять неисправности и устранять их. Изучили команды, которые надо использовать при программировании конструктора, изучили основы языка Python и основы составления алгоритмов стабилизации. Ознакомились с физикой вращательного движения и ее применения для стабилизации и управления спутника. Обучились моделированию и печати на 3D принтере.

Прототипирование. Спроектировано 86 деталей, из которых напечатано на 3D-принтере 48 деталей.

Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Изучили полностью устройство беспилотных летательных аппаратов, собрали 8 квадрокоптеров, 20 раз произвели настройку БПЛА, 60 раз выполнили учебно-тренировочные полеты, получили первоначальные навыки управления БПЛА, произвели 8 раз фото и видео съёмку с воздуха объектов смены

Ландшафтный дизайн. Спроектировано 21 чертёж генерального плана. Реализовано 5 проектов малого сада в 5 стилях: Китайский, Японский, Кантри, Экостиль, Минимализм. Высажено 3 вида цветника: Рабатка, Бордюрный цветник, Альпинарий. Задекорировано 4 проекта декоративной отсыпки. Создано 17 индивидуальных сувениров и 2 общие компетенции в стиле "Дрифтвуд". Также создано 4 проекта " Рокарий в кашпо".

Обработка дерева на станках. Было изготовлено 42 поделки (простые изделия, предметы интерьера, декоративные надписи, панно) и сувениры по своим собственным эскизам. 2 групповые работы.

В рамках программы «Волонтер» 19 обучающихся прошли обучение по направлениям добровольчества:

Event - помощь в организации и проведении мероприятий.

Социальное - организация и проведение социальных акций в рамках «Дня добра».

Медиа - написание и подготовка медиаматериалов к публикациям в сети интернет (125постов, 130 фотографий). Правильность написания текста для постов в интернете.

Экологическое - организация и проведение экологических акций и мероприятий.

Подготовлено 4 экскурсовода для Учебно-тренировочного центра «Парк Будущего» со знанием компетенции. Проведено 25 экскурсий расширенного формата по 10 павильонам профессий.

Проведены теоретические занятия «Основы социального проектирования» и разработаны социальные проекты:

1.Сайгаки помогают людям, и ты помоги им.

2. #люблюсвойгород

3. РПКиО имени Лобачевского

4. Зеленый двор

5. Нет буллингу!

6. Правильный выбор

7. Event.Wow.

8. Фотоаппарат, как инструмент работы медиаволонтера.

9. Движение вверх

Проведены и организованы акции:

1. Акция «Обними меня».

2. Акция «Сердца с пожеланиями».

3. Акция «Цветок добра».

4. Акция «Назови автора стиха».

5. Акция «Фотокросс».

Цель форума "Патриот России" — актуализация гражданско-патриотической позиции участников. Юные патриоты были распределены по трем образовательным направлениям: "Живая история России", "Герои нашего времени", "Команда 2020".

По итогам форума участники вступили в Штаб Почетного Караула ПОСТа № 1 ВДЦ «Смена» и получили нагрудные знаки «ПОСТ №1 ВДЦ «Смена» от организаторов форума, написали программу форума в рамках работы направления «Команда 2020», сняли 5

социальных видеороликов, сверстали альманах «Живая история России».